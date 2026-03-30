Coaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni, conform unui comunicat de presă.

Liderii Coaliției au stabilit ca, în perioada următoare, să fie adoptate soluții pentru limitarea efectelor acestei evoluții asupra consumatorilor și pentru menținerea echilibrelor economice.

Grup de lucru condus de patru miniștri

Pentru elaborarea măsurilor, a fost mandatat un grup de lucru format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău. Aceștia urmează să vină cu propuneri concrete într-un termen scurt.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanţi.

În paralel, Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, măsură menită să limiteze creșterea prețurilor la raft.