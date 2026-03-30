Nu e prima dată când Ministrul Agriculturii anunță tot felul de intenții generoase. De la exerciții de imagine până la concretizare e cale lungă, probabil imposibilă în condițiile actuale. „Credeți că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele de bază nu mai este de 100%?”. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut luni, la Bacău, plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare la 20%, pe o perioadă de șase luni, citat de Mediafax.
Florin Barbu a declarat că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază expiră pe 31 martie și a cerut prelungirea și extinderea măsurii la toate produsele agroalimentare.
Ministrul a susținut că schema propusă de PSD nu afectează niciun magazin de retail din România. Potrivit acestuia, 20% reprezintă profit net calculat peste toate cheltuielile directe și indirecte.
„Nu mai este bine să ai un profit net de 20% în retail?” a întrebat Barbu.
Ministrul a prezentat la guvern date oficiale ale Consiliului Concurenței, potrivit cărora prețurile la alimentele de bază au scăzut între 15 și 33% în perioada plafonării.
El a avertizat că, în contextul creșterii prețurilor la energie, gaz și combustibil, eliminarea plafonului poate afecta direct consumatorii români.
Tot luni, Barbu a anunțat un act normativ pentru sectorul vegetal, prin care fermierii pot cumpăra 78 de litri de motorină pe hectar fără acciză și fără TVA. Ministrul a criticat sistemul actual, în care acciza era rambursată cu întârzieri de șapte-opt luni, iar TVA-ul era restituit de ANAF la trei luni sau chiar după un an, după inspecții fiscale.
Barbu a invocat starea de criză declarată în România, susținând că aceasta permite statului să intervină pe piețele de combustibil, alimente și energie fără a mai notifica Comisia Europeană.
„Pe o perioadă de șase luni, piața din România se va regla 100%”, a afirmat ministrul.
