O creatoare de conținut din Spania are mare succes pe rețelele sociale gătind rețete de altădată, recuperând preparate ale bunicilor și promovând gastronomia diferitelor regiuni ale Spaniei, relatează El Pais.

„30 de rețete ale bunicii pe care trebuie să înveți să le gătești înainte de 30 de ani. Astăzi: pisto cu ou.” „Împărtășind rețete pentru ca ele să nu se piardă niciodată, episodul 4: bobul verde al lui Mariloli.” „Gastronomia spaniolă de la A la Z. Astăzi, litera G: gachas manchegas.” Acestea sunt câteva dintre seriile de videoclipuri pe care bucătăreasa și influencerul Carla Soldevilla, cunoscută pe internet drept Chefenials, le publică pe rețelele sociale pentru a-i încuraja pe alți mileniali ca ea să gătească, chiar dacă poate nu au curajul să pregătească o tocană sau niște gogoși.

La 30 de ani, tânăra are peste o jumătate de milion de urmăritori pe Instagram, TikTok și YouTube. Acolo pregătește rețete tradiționale, vorbește despre gastronomia spaniolă și chiar gătește împreună cu bunici, pentru ca rețetele pe care acestea le făceau „din ochi” să nu se piardă.

Carla a știut încă de când a terminat școala generală că vrea să lucreze în bucătărie. Și a reușit. A studiat Gastronomia la Basque Culinary Center și a lucrat în restaurante, hoteluri și în industria alimentară până de curând, când a decis să se dedice cu adevărat rețelelor sociale, după ce a observat că videoclipurile sale deveneau tot mai populare.

„Am început să creez conținut în timpul pandemiei, mai mult din plictiseală, dar și pentru că era ceva ce știam că vreau să fac. Problema era că îmi era foarte rușine. În 2020 mi-am spus: încep în martie. Așa că atunci când am intrat în carantină, am simțit că e un fel de semn.”

La început nu a luat proiectul prea în serios și, când s-a întors la muncă după izolare, l-a lăsat puțin deoparte. Dar acum trei ani a reluat totul cu mai multă determinare, iar rezultatele au început să apară. A contat și schimbarea pe care a făcut-o în conținutul său.

„Înainte făceam rețete la întâmplare, care îmi plăceau mie sau deveneau virale. Dar când creezi conținut începi să primești mesaje și comentarii. Eu făceam rețete cu chia, iar oamenii îmi scriau pentru că voiau să învețe să gătească linte.”

Carla și-a dat seama că ar putea fi mai util să arate cum se pregătesc rețetele clasice, pe care mulți nu știu să le facă sau nu au curajul să le încerce, pentru că li se par complicate sau cred că necesită foarte mult timp.

„Am văzut că acest tip de conținut se potrivește mult cu oamenii de vârsta mea care nu știu să gătească. În plus, are sens pentru mine, pentru că această bucătărie tradițională este cea pe care o fac și în viața de zi cu zi.”

Așa au început să apară pe paginile ei rețete de „toda la vida”, din totdeauna, cum spun spaniolii.

Carla recunoaște că, în cercul ei de prieteni, îi este greu să găsească oameni de aceeași vârstă care gătesc acasă. Spune că atunci când prietenele ei se mută singure se întreabă adesea: „oare ce mănâncă?”

Ea crede că există două motive principale. „Pe de o parte, în supermarketuri găsim o mulțime de produse aproape gata preparate. Așa că ne spunem: nu trebuie să învăț să fierb orez, pentru că există plicurile de orez gata în un minut, sau nu trebuie să fac supă, pentru că există în cutie. În plus, sunt relativ ieftine.”

Carla recunoaște că și ea are uneori în cămară supă la borcan sau orez pregătit, pentru că nu are întotdeauna timp să gătească. Dar consideră că există o diferență între a le folosi ocazional și a nu ști să gătești altceva.

Ceea ce o întristează cel mai mult nu este faptul că oamenii nu știu să facă supă, ci că, din această cauză, „în toate casele mâncarea ajunge să aibă același gust”.

Pe de altă parte, spune că lipsa interesului pentru gătit este și rezultatul unui fenomen social. „În trecut, în 99% dintre cazuri, femeile erau cele care găteau. Astăzi nu mai avem această obligație, dar am impresia că acea responsabilitate nu a fost împărțită între ceilalți membri ai familiei. Nimeni nu și-a asumat partea lui și s-a pierdut.”

Când obiceiul de a găti dispare, nu se pierd doar rețetele, ci și alte practici asociate, cum ar fi mersul la piață. Pentru mulți tineri, acest lucru pare complicat. Potrivit Carlei, această „jenă” vine din lipsa de cunoaștere a produselor.

„Este ca atunci când merg eu la service cu mașina și nu înțeleg nimic din ce mi se spune. Cred că mulți oameni se simt așa la măcelărie.”

Ea crede că există și o explicație generațională. „Nu ne place foarte mult să interacționăm. E mai simplu să mergi la supermarket, să iei o tavă cu pește deja filetat și gata, fără să vorbești cu nimeni.”

Dacă mergi însă la o pescărie, spune ea, „te servește cineva care știe despre ce vorbește și îți poate da sfaturi despre cum să gătești produsul. Experiența este complet diferită.”

Toate aceste idei se regăsesc și în cartea pe care a publicat-o în 2025, „Cocina como una abuela”, Gătește ca bunica. În ea nu sunt doar rețete, ci și sfaturi despre organizarea în bucătărie sau despre folosirea resturilor de mâncare.

Carla povestește că pasiunea ei pentru gătit a început probabil datorită bunicii sale. Când era mică, bunica îi păstra mereu pentru gustare un fel de mâncare gătit acasă, pentru că știa cât de puțin îi plăcea mâncarea de la cantina școlii.

Mai târziu, când a început să studieze gastronomia, Carla a vrut să-i ceară bunicii să o învețe rețetele preferate din copilărie. Însă boala Alzheimer avansase prea mult, iar bunica nu își mai amintea multe dintre ele. Din acest motiv, Carla spune că vrea să devină un fel de „punte între generații”, pentru ca rețetele altor bunici să nu fie uitate.

Videoclipurile ei nu sunt doar despre gătit. În timpul studiilor, una dintre materiile preferate a fost istoria gastronomiei. Este fascinată de modul în care diferitele culturi care au trecut prin Spania au influențat bucătăria de-a lungul secolelor.

Această pasiune a făcut-o, de exemplu, să pregătească garum, celebra sos din Roma antică, sau să explice cum făceau strămoșii salmorejo, supa rece andaluză, înainte ca roșiile să ajungă în Spania din America.

Carla primește și multe sugestii de la urmăritorii ei, care îi trimit rețete din satele lor sau din familie. O altă sursă de inspirație este internetul, dar și un loc neașteptat.

„Există un călugăr care face rețete tradiționale foarte bine explicate și de acolo iau multe idei.” Se referă la fratele Ángel Ramón Serrano, un călugăr franciscan care gătește la mănăstirea Santo Espíritu del Monte din Gilet, Valencia, și care are peste 420.000 de abonați pe YouTube.

„Cu rețetele pe care le public, unii oameni descoperă sau redescoperă preparate. Primesc multe mesaje de genul: bunica mea făcea asta acum mulți ani sau îmi amintesc că mâncam asta la țară.”

În comentarii apar uneori și dispute despre originea unor rețete, dar Carla spune că de obicei oamenii „se ceartă între ei”, fără să intervină ea prea mult.

Pentru ea, lucrul cel mai important este altul: „Poate mă amăgesc singură, dar îmi place să cred că oamenii nu doar privesc rețetele, ci chiar le gătesc sau redescoperă preparate pe care familia lor le făcea și care s-au pierdut.”