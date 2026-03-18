Cel mai dulce furt al anului a avut loc în Germania: hoții au ridicat un container cu aproximativ 15 tone de jeleuri de fructe, în valoare de 250.000 de euro, dintr-un camion parcat la o stație de pe autostradă, conform Mediafax.

Marți dimineață, un șofer de 41 de ani a parcat camionul la o stație de servicii de pe autostrada din apropierea orașului Neustadt-Glewe, în nordul Germaniei. A lăsat vehiculul nesupravegheat pentru o zi întreagă, informează DPA.

Când s-a întors seara, în jurul orei 20:45, containerul dispăruse. Odată cu el și cele 15 tone de jeleuri de fructe.

Poliția nu a reușit inițial să stabilească cum au ridicat hoții containerul de pe camion fără să fie observați.

Furtul a avut loc în plină zi, la o stație de servicii frecventată, ceea ce face cazul și mai misterios.

Valoarea mărfii furate se ridică la 250.000 de euro. Ancheta este în curs, iar poliția din Neustadt-Glewe caută dulciurile.