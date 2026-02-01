Pizza Berlusconi e cea mai vândută pizza din Finlanda. Are printre ingrediente carne de ren și s-a născut dintr-o controversă politică la nivel UE

O glumă politică devenită o tendință gastronomică. De peste 20 de ani, în Finlanda, una dintre cele mai comandate pizza poartă numele fostului antreprenor și premier italian Silvio Berlusconi. Nu e o farsă jurnalistică sau vreo legendă care circulă pe rețelele sociale. Sau, cine știe, creația vreunui geniu al marketingului. Povestea a fost reconstruită de publicația gastronomică Food and Wine.

Nimic din toate astea. „Pizza Berlusconi” se regăsește încă în majoritatea pizzeriilor de pe teritoriul micului stat nordic și reprezintă unul dintre cele mai fascinante exemple despre cum mâncarea, politica și cultura pop se pot împleti în modalități imprevizibile.

Povestea începe în 2005

Întrebarea firească și inevitabilă ar fi de ce o țară nordică, la mare distanță geografică, gastronomică și în general culturală de Italia ar da unei pizza numele unui ilustru și foarte controversat politician italian?

Pentru a înțelege, e nevoie de un arc peste timp privind înapoi, fără mânie. În anul 2005, autoritățile europene aveau pe agendă decizia privind sediului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, pe care și-l disputau orașul Parma din Italia și capitala finlandeză Helsinki. Competiție din care avea să iasă câștigătoare Italia.

„Talentul de playboy” al lui Berlusconi

Motiv pentru care Silvio Berlusconi, pe atunci prim-ministru, a comentat rezultatul favorabil cu o glumă care a făcut rapid înconjurul continentului. A spus, mai mult sau mai puțin, că nu încape c comparație între culatello di Parma, un renumit salam local, și carnea de ren. Și că, cireașa de pe tort, pentru a o convinge pe președinta finlandeză Tarja Halonen să accepte primatul Italiei la acest capitol, a trebuit să „își reîmprospăteze talentul de playboy”.

Nimic surprinzător, având în vedere personajul cunoscut pentru excentricitățile sale, care în Italia erau percepute, oricum, cu mult mai multă toleranță decât în străinătate și cu atât mai puțin în țările nordice.

Fapt e că la acel moment replica a fost primită cât se poate de prost în Finlanda, ca un gest de aroganță culturală și ca o desconsiderare a tradiției gastronomice locale. Și asta, pentru că în Finlanda carnea de ren nu este un aliment exotic sau folcloric, ci o parte din istoria alimentară a țării și un produs mai mult sau mai puțin de bază al hranei obișnuite.

Pizza cu carne de ren devenită campion de vânzări

Din acel episod s-a născut o reacție care, în loc să rămână limitată la diplomație sau ziare, a luat o formă mult mai eficientă și durabilă: o pizza. În 2008, lanțul finlandez Kotipizza, cel mai mare din țară, a decis să introducă în oferta sa un nou produs: „pizza Berlusconi” cu carne de ren afumată, ciuperci gălbiori și ceapă roșie, pe un blat care reflecta gustul local, cu secară sau făină integrală în aluat.

Un răspuns elegat dar decis, un produs care nu s-a născut pentru a ridiculiza, cum e cazul recentului desert dedicat de danezi președintelui SUA Donald Trump. O creație care nu a încercat să ridiculizeze, ci să răstoarne narațiunea și să demonstreze contrariul unei afirmații percepută ca superficială.

Mesajul a fost clar, dar elegant: dacă cineva ne pune la îndoială bucătăria, răspunsul nostru nu este o polemică, ci mândria. Este important de notat că Pizza Berlusconi nu s-a născut pentru a ridiculiza, ci pentru a răsturna narațiunea. Este o formă de „răzbunare blândă”, în care mâncarea devine un instrument de mândrie identitară.

Succesul internațional și un mic paradox involuntar

Lovitura de teatru a venit în același an, când pizza a câștigat America’s Plate International Pizza Competition, o competiție internațională unde s-au înfruntat pizzerii din toată lumea. Din acel moment, pizza Berlusconi a încetat să mai fie doar un răspuns ironic și a devenit un simbol național. A intrat definitiv în topul celor mai vândute sortimente Kotipizza și rămâne, până astăzi, una dintre cele mai comandate din Finlanda, fiind aproape în fiecare an pe primul loc al podiumului.

Din punct de vedere al marketingului, operațiunea a fost impecabilă. Numele lui Berlusconi a garantat recunoaștere imediată și rezonanță mediatică internațională. La pachet cu un paradox în care cuvintele excentricului personaj nu sunt contrazise totuși până la capăt: carnea de ren este parte a tradiției finlandeze, dar pizza în sine e o creație italiană.