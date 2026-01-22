Kvaje kage sau, în traducere liberă: acolo unde politica nu reușește, vine viața și dă o mână de ajutor. O fotografie cu Donald Trump în chip de prăjitură foarte portocalie creată ad hoc în Danemarca face de două zile înconjurul rețelelor sociale.

A fost creată de o patiserie din Copenhaga, pentru a da un fel de replică ironică președintelui american Donald Trump în contextul polemicilor internaționale din ultima perioadă privind preluarea controlului Groenlandei de către Statele Unite. Se vinde cu echivalentul a 3.80 USD, 25 de coroane daneze.

Prăjiturile au fost scoase la vânzare sub denumirea „kvaje kage”, care ar putea avea ca traducere aproximativă, varianta elegantă, „prăjitura celui care face gafe/greșește”. Sau, pentru cine preferă, ar putea avea o traducere chiar mai ofensivă.

Au o formă inspirată după chipul președintelui american aflat în centrul atenției opiniei publice mondiale, în general și cu atât mult în aceste zile. Ca tradiție locală, această prăjitură daneză are forma unei broaște și este oferită atunci când cineva comite o greșeală majoră.

Coproprietarul Peter Kjer a declarat, citat de o publicație locală, că preparatul a devenit viral în mod neașteptat, subliniind că a fost gândit ca o glumă inspirată de afirmațiile lui Trump despre Groenlanda, nu de politica sa. Conform relatărilor locale, prăjitura a început să fie produsă și scoasă la vânzare și de alte patiserii.