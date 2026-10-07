Producția de ardei dulci din Olanda este în continuare sub nivelul de anul trecut, după un sezon marcat de valuri de căldură, fructe mai mici și presiune crescută din partea dăunătorilor. În același timp, oferta din Spania a început mai târziu, ceea ce menține piața europeană într-o perioadă de disponibilitate redusă și prețuri mai bune pentru producătorii olandezi, conform Fresh Plaza.

Tom van der Meer, manager pentru categoria ardei dulci la compania olandeză Combilo, spune că sezonul a fost unul productiv în ansamblu, însă producția totală rămâne sub nivelul înregistrat anul trecut.

„Până în vară, condițiile meteorologice au fost favorabile, ceea ce a asigurat o producție bună. Totuși, după valurile extreme de căldură din timpul verii, impactul acestora a devenit evident atât asupra producției, cât și asupra ritmului de aprovizionare”, explică van der Meer.

Una dintre principalele consecințe ale temperaturilor ridicate a fost scăderea accentuată a greutății medii a fructelor. Acest lucru a dus, implicit, la un randament mai mic pe metru pătrat.

Căldura a influențat și regularitatea aprovizionării. Potrivit reprezentantului Combilo, oferta a devenit mai imprevizibilă, cu diferențe mai mari între perioadele cu volume ridicate și cele cu disponibilitate redusă.

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Și calitatea ardeilor a fost afectată. Temperaturile ridicate au favorizat apariția dăunătorilor și au dus la mai multe probleme, inclusiv putregaiul apical. O parte dintre fructe nu a mai putut fi comercializată ca produs de calitate.

Ardeii au început să fie din nou mai mari

În ultimele săptămâni, situația a început să se îmbunătățească în ceea ce privește dimensiunea fructelor. Ardeii au devenit ceva mai mari, însă volumele disponibile rămân deocamdată limitate.

„Piața rămâne relativ tensionată în prezent”, spune Tom van der Meer.

Un factor suplimentar este întârzierea ofertei din Spania. Producția spaniolă a început mai târziu decât în mod obișnuit, ceea ce a făcut ca tranziția de la producția olandeză la cea spaniolă să fie mai lentă.

În consecință, cantitățile disponibile pe piața europeană au rămas limitate.

Aproape toți ardeii olandezi sunt deja contractați

Potrivit Combilo, aproape întreaga producție de ardei cultivată în Olanda este comercializată prin programele existente. Volumele suplimentare disponibile pe piață sunt reduse.

Situația se reflectă și în diferența dintre prețurile din timpul verii și cele din toamnă. Dacă în vara acestui an piața a fost supusă unei presiuni mai mari, prețurile sunt în prezent la un nivel considerabil mai bun.

„Combinația dintre volumele mai mici din Olanda, un ritm de aprovizionare mai neregulat și debutul întârziat al producției din Spania creează o situație interesantă pe piață”, afirmă van der Meer.