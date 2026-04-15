15 apr. 2026, Agribusiness
Peste 918 milioane lei pentru ajutoarele naționale tranzitorii în agricultură / Proiectul Ministerului Agriculturii, în dezbatere publică
FOTO: Dreamstime/ Miriam Doerr

Fondurile totale alocate ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) pentru sectoarele vegetal și zootehnic, aferente anului de cerere 2025, depășesc 918,32 milioane de lei, echivalentul a 180,75 milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat în dezbatere de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, citat de Agerpres.

Ajutoarele ANT se acordă anual prin hotărâre de Guvern, din bugetul de stat, în baza pachetului financiar prevăzut în Planul Strategic PAC 2023–2027, în limita sumelor aprobate.

Sectorul vegetal: peste 308 milioane lei

Pentru sectorul vegetal este prevăzut un plafon total de 308,10 milioane de lei (60,64 milioane euro). Sumele sunt distribuite astfel:

  • 286,96 milioane lei pentru culturile pe teren arabil (ANT 1);
  • 22.355 lei pentru in și cânepă pentru fibră (ANT 2 și 3);
  • 7,45 milioane lei pentru tutun (ANT 4);
  • 341.416 lei pentru hamei (ANT 5);
  • 13,32 milioane lei pentru sfeclă de zahăr (ANT 6).

Culturile eligibile includ cereale, leguminoase, plante oleaginoase, legume, plante industriale, furaje, precum și culturi în sere și solarii. Cuantumul pe hectar va fi stabilit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în funcție de suprafețele eligibile.

- articolul continuă mai jos -

Sectorul zootehnic: peste 610 milioane lei

Pentru zootehnie, plafonul total propus este de 610,22 milioane lei (120,10 milioane euro), împărțit astfel:

  • 135,03 milioane lei pentru bovine – sector lapte;
  • 316,40 milioane lei pentru bovine – sector carne;
  • 158,77 milioane lei pentru ovine și caprine.

Sprijinul se acordă diferențiat, în funcție de evoluția producției sau a efectivelor de animale raportate la perioadele de referință. Pentru scăderile față de nivelul de referință, cuantumul este de 0,2 euro pe unitate, iar pentru restul situațiilor se aplică un cuantum unitar rezultat din plafonul disponibil.

Cursul de schimb utilizat

Plățile vor fi efectuate în lei, la cursul de 5,0806 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Proiectul este în prezent în dezbatere publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

