Legumicultorii români pot accesa, începând din 19 ianuarie 2026, fonduri europene pentru investiţii în sectorul legume şi cartofi, bugetul total alocat fiind de peste 151 de milioane de euro, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres.

“MADR, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenţia DR-16 – Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, finanţată din Planul Strategic PAC 2023-2027. Perioada de depunere a cererilor de finanţare este 19 ianuarie 2026, ora 9:00 – 20 martie 2026, ora 16:00”, informează MADR într-un comunicat.

Bugetul total alocat este de 151.383.529 euro, distribuit astfel: 70.383.529 euro pentru sectorul legume (ferme individuale); 51.000.000 euro pentru cultura cartofului; 30.000.000 euro pentru forme asociative – sectorul legume.

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de până la 2.000.000 euro/proiect, până la 300.000 euro/proiect pentru utilaje destinate altor culturi decât cartoful, până la 700.000 euro/proiect pentru utilaje destinate culturii cartofului şi până la 700.000 euro/proiect pentru achiziţia de utilaje agricole destinate formelor asociative.

Potrivit sursei citate, intensitatea finanţării nerambursabile este de până la 65% din valoarea eligibilă a proiectului.

Prin intervenţia DR-16 pot fi finanţate investiţii pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor de legume şi cartofi, investiţii în spaţii protejate (sere, solarii), achiziţia de utilaje şi echipamente agricole, unităţi de condiţionare şi depozitare, sisteme de irigaţii la nivel de fermă şi facilităţi de stocare a apei (componente secundare).

De asemenea, sunt eligibile investiţiile în echipamente de avertizare şi diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice, precum şi cele privind procesarea la nivelul fermei (componentă secundară).

MADR precizează în comunicat şi pragurile de calitate pentru selecţia proiectelor. Astfel, în etapa 19 ianuarie – 18 februarie 2026 sunt prevăzute 68 de puncte pentru ferme individuale şi forme asociative şi 50 puncte pentru componenta “cartof”, iar în etapa 19 februarie – 20 martie 2026, pragurile scad până la 40 puncte pentru fermele individuale şi formele asociative, respectiv 30 puncte pentru componenta “cartof”.

Depunerea cererilor de finanţare se face exclusiv online pe site-ul AFIR, unde sunt disponibile Ghidul solicitantului şi anexele necesare.