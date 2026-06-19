În sezonul grătarelor, atenția se îndreaptă de obicei către carne, fie că este vorba despre fripturi de vită, cotlete de porc, pui, burgeri sau cârnați. Totuși, o garnitură reușită poate transforma complet o masă în aer liber. Cartofii copți cu arome de barbecue sunt una dintre acele rețete simple care au toate șansele să devină vedeta verii, potrivit publicației Parade.
Preparatul combină dulceața zahărului brun cu note ușor picante de chili, paprika, usturoi și ceapă, rezultând cartofi rumeniți la exterior și moi în interior. Rețeta este potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru petrecerile în grădină sau picnicurile de weekend.
Un avantaj important este că acești cartofi își păstrează foarte bine textura și după reîncălzire, fiind o opțiune practică pentru pregătirea meselor în avans.
Pentru un exterior și mai crocant, temperatura cuptorului poate fi mărită la aproximativ 220°C în ultimele cinci minute de coacere. Astfel, cartofii dezvoltă o crustă aurie și ușor crocantă, fără să se usuce în interior.
Dacă amestecul de condimente conține mai mult zahăr, este recomandat să fie supravegheați atent în ultimele minute de coacere, deoarece zahărul se poate arde rapid.
Timp de pregătire: 15 minute
Timp de gătire: 45-60 de minute
Porții: 4-6
Serviți-i alături de carne la grătar, burgeri, frigărui sau chiar ca preparat de sine stătător, cu un sos pe bază de iaurt. Combinația dintre aromele dulci și picante îi face greu de ignorat la orice masă de vară.
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