Cartofii copți cu gust de barbecue, garnitura verii care poate eclipsa friptura. Rețeta simplă cu condimente dulci și picante

19 iun. 2026, Rețete
Cartofii copți cu gust de barbecue, garnitura verii care poate eclipsa friptura. Rețeta simplă cu condimente dulci și picante
Foto: Envato Elements
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În sezonul grătarelor, atenția se îndreaptă de obicei către carne, fie că este vorba despre fripturi de vită, cotlete de porc, pui, burgeri sau cârnați. Totuși, o garnitură reușită poate transforma complet o masă în aer liber. Cartofii copți cu arome de barbecue sunt una dintre acele rețete simple care au toate șansele să devină vedeta verii, potrivit publicației Parade.

Preparatul combină dulceața zahărului brun cu note ușor picante de chili, paprika, usturoi și ceapă, rezultând cartofi rumeniți la exterior și moi în interior. Rețeta este potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru petrecerile în grădină sau picnicurile de weekend.

Un avantaj important este că acești cartofi își păstrează foarte bine textura și după reîncălzire, fiind o opțiune practică pentru pregătirea meselor în avans.

Cum obții o crustă crocantă

Pentru un exterior și mai crocant, temperatura cuptorului poate fi mărită la aproximativ 220°C în ultimele cinci minute de coacere. Astfel, cartofii dezvoltă o crustă aurie și ușor crocantă, fără să se usuce în interior.

Dacă amestecul de condimente conține mai mult zahăr, este recomandat să fie supravegheați atent în ultimele minute de coacere, deoarece zahărul se poate arde rapid.

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Rețetă de cartofi copți cu condimente dulci și picante

Timp de pregătire: 15 minute

Timp de gătire: 45-60 de minute

Porții: 4-6

Ingrediente

  • 1,4 kg cartofi roșii, tăiați în cuburi de aproximativ 2-3 cm;
  • 60 ml ulei vegetal;
  • 4 lingurițe pudră de chili;
  • 4 lingurițe zahăr brun;
  • 2 lingurițe pudră de usturoi;
  • 2 lingurițe pudră de ceapă;
  • 1 linguriță boia dulce;
  • 1 linguriță sare;
  • piper negru proaspăt măcinat, după gust;
  • pătrunjel uscat, pentru decor.

Mod de preparare

  • Preîncălziți cuptorul la 200°C.
  • Tapetați o tavă mare cu hârtie de copt sau ungeți-o ușor cu ulei.
  • Puneți cartofii într-un bol încăpător și amestecați-i cu uleiul.
  • Într-un alt bol combinați zahărul brun, chili, pudra de usturoi, pudra de ceapă, boiaua și sarea.
  • Presărați amestecul de condimente peste cartofi și omogenizați bine.
  • Transferați cartofii în tavă, într-un singur strat.
  • Presărați piper negru după gust.
  • Coaceți timp de 45-60 de minute, amestecând la fiecare 15 minute, până când cartofii devin fragezi și rumeni.
  • Presărați pătrunjelul uscat înainte de servire.

Serviți-i alături de carne la grătar, burgeri, frigărui sau chiar ca preparat de sine stătător, cu un sos pe bază de iaurt. Combinația dintre aromele dulci și picante îi face greu de ignorat la orice masă de vară.

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