Procesul de îmbătrânire ar putea fi accelerat de expunerea la „poluanți eterni”, cum sunt supranumite substanțele chimice persistente, notează FoxNews. Cercetătorii atrag atenția asupra efectelor unor compuși foarte răspândiți în produsele de consum. Un studiu recent sugerează că anumite substanțe sintetice, cunoscute sub numele de PFAS, ar putea accelera îmbătrânirea biologică a organismului. Aceste substanțe sunt adesea numite „forever chemicals” (poluanți eterni), deoarece se descompun extrem de greu și se acumulează în mediul înconjurător și în corpul uman.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică Frontiers in Aging și a analizat modul în care aceste substanțe influențează procesele moleculare asociate îmbătrânirii. Rezultatele arată că unele dintre ele pot fi asociate cu accelerarea îmbătrânirii celulare, în special în cazul bărbaților de vârstă mijlocie.

Substanțe prezente în numeroase produse de zi cu zi

PFAS reprezintă o familie foarte mare de compuși chimici creați de om. Ei sunt utilizați de zeci de ani pentru a face produsele rezistente la apă, grăsime sau pete. Aceste substanțe pot fi întâlnite în tigăi antiaderente, ambalaje alimentare, textile impermeabile, spume de stingere a incendiilor sau alte produse industriale. Problema este că structura lor chimică este extrem de stabilă. Din acest motiv, PFAS se descompun foarte lent și pot persista mult timp în sol, apă sau în organism.

De-a lungul timpului, cercetările au asociat expunerea la aceste substanțe cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv dereglări hormonale, infertilitate, obezitate sau anumite tipuri de cancer.

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre PFAS și îmbătrânire, cercetătorii au analizat datele a 326 de adulți incluși în programul american National Health and Nutrition Examination Survey. Participanții au avut probe de sânge analizate pentru 11 tipuri diferite de PFAS. În același timp, oamenii de știință au folosit așa-numitele „ceasuri epigenetice”, metode care analizează modificările chimice ale ADN-ului pentru a estima vârsta biologică a organismului.

Vârsta biologică reflectă starea reală a celulelor și a țesuturilor, care poate fi diferită de vârsta cronologică. Cu alte cuvinte, unele persoane pot avea un organism care îmbătrânește mai repede sau mai lent decât ar sugera anii din buletin.

Două substanțe, asociate cu îmbătrânirea accelerată

Analiza a arătat că două dintre aceste substanțe – PFNA și PFOSA – au fost detectate în aproximativ 95% dintre participanți. Nivelurile mai ridicate ale acestor compuși au fost asociate cu o accelerare a îmbătrânirii biologice în cazul bărbaților cu vârste între 50 și 64 de ani, dar această legătură nu a fost observată la femei.

Cercetătorii au ales să se raporteze la vârsta de mijloc, deoarece se consideră că este cel mai sensibil moment din punct de vedere biologic. Este perioada în care organismul devine mai vulnerabil la factorii de stres de mediu.

Autorii studiului subliniază, de asemenea, că rezultatele arată doar o asociere între expunerea la aceste substanțe și îmbătrânirea biologică. Studiul este de tip observațional și nu poate demonstra că PFAS provoacă direct îmbătrânirea accelerată. De asemenea, numărul participanților a fost relativ mic, iar datele analizate provin din probe colectate în urmă cu mai multe decenii. Dar chiar și așa, cercetătorii consideră că rezultatele merită investigate mai departe, deoarece PFAS sunt prezente în mediul înconjurător și în organismul multor oameni.

Specialiștii recomandă reducerea expunerii acolo unde este posibil, de exemplu prin verificarea calității apei potabile sau evitarea produselor tratate cu substanțe rezistente la pete și grăsimi.

Noile rezultate se adaugă unui număr tot mai mare de studii care sugerează că poluarea chimică din mediul modern poate influența procesele biologice fundamentale, inclusiv modul în care organismul uman îmbătrânește.