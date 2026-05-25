Kimchi, unul dintre cele mai cunoscute alimente fermentate din Asia, ar putea avea un rol neașteptat în lupta cu microplasticele. Cercetătorii din Coreea de Sud spun că o bacterie probiotică izolată din kimchi a reușit, în testele de laborator, să se lege de nanoparticulele de plastic și să ajute organismul să le elimine înainte ca acestea să se acumuleze în organe, potrivit Science Daily.

Descoperirea vine într-un moment în care microplasticele și nanoplasticele sunt tot mai des analizate de cercetători în legătură cu potențialele efecte asupra sănătății.

Ce sunt nanoplasticele

Nanoplasticele sunt particule extrem de mici rezultate din degradarea materialelor plastice. Au dimensiuni mai mici de un micrometru și pot ajunge în organism prin:

apă,

alimente,

ambalaje,

mediul înconjurător.

Din cauza dimensiunii foarte reduse, cercetătorii se tem că aceste particule pot traversa bariera intestinală și se pot acumula în organe precum:

rinichii,

ficatul,

creierul.

În ultimii ani, mai multe studii au analizat legătura dintre microplastice și:

inflamație,

stres oxidativ,

microbiomul intestinal,

sănătatea metabolică.

Bacteria din kimchi care a atras atenția cercetătorilor

Studiul a fost realizat de cercetători de la World Institute of Kimchi, institut finanțat de guvernul sud-coreean.

Echipa coordonată de Dr. Se Hee Lee și Dr. Tae Woong Whon a analizat o bacterie probiotică izolată din kimchi: Leuconostoc mesenteroides CBA3656.

Cercetătorii au vrut să vadă cât de eficient se poate lega această bacterie de nanoparticulele de polistiren — unul dintre cele mai răspândite tipuri de plastic.

În condiții standard de laborator, bacteria derivată din kimchi a avut o eficiență de adsorbție de 87%, aproape identică cu o tulpină de referință folosită în cercetare.

Diferența importantă a apărut însă atunci când testele au fost realizate în condiții care imitau mediul intestinal uman.

În acest scenariu, tulpina de referință aproape că și-a pierdut capacitatea de a se lega de nanoplastice, coborând la doar 3%.

În schimb, bacteria provenită din kimchi a continuat să mențină un nivel ridicat de legare, de aproximativ 57%.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru sugerează că probioticul ar putea continua să interacționeze cu nanoplasticele chiar și în condițiile complexe din sistemul digestiv uman.

Ce au arătat testele pe șoareci

Echipa a testat ulterior bacteria și pe șoareci crescuți în condiții sterile.

Animalele care au primit probioticul derivat din kimchi au eliminat prin fecale de peste două ori mai multe nanoparticule comparativ cu grupul care nu a primit bacteria.

Cercetătorii spun că rezultatele sugerează că microorganismul ar putea contribui la eliminarea nanoplasticelor prin legarea particulelor în intestin și eliminarea lor ulterioară din organism.

Cercetătorii: microplasticele devin o problemă de sănătate publică

„Poluarea cu plastic este recunoscută din ce în ce mai mult nu doar ca o problemă de mediu, ci și ca o problemă de sănătate publică”, a declarat Dr. Se Hee Lee, coordonatorul studiului.

Acesta spune că microorganismele provenite din alimente fermentate tradiționale ar putea deveni, pe viitor, o nouă direcție de cercetare în reducerea expunerii organismului la nanoplastice.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Bioresource Technology.