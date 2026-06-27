Un miros puternic și neplăcut este cel mai evident semn că mâncarea s-a alterat. Însă, în multe cazuri, alimentele încep să se strice fără să ofere indicii atât de evidente. Aspectul poate părea aproape normal, iar diferențele sunt observate doar dacă privești cu atenție sau atingi preparatul.

Specialiștii atrag atenția că majoritatea preparatelor gătite nu ar trebui păstrate în frigider mai mult de trei-patru zile. De asemenea, mâncarea nu trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult de două ore. Dacă nu intenționezi să o consumi în acest interval, este recomandată congelarea, conform Southernliving.

Există însă câteva semne discrete care pot indica faptul că alimentele nu mai sunt sigure pentru consum.

Lichid apărut în recipient

Fructele și legumele încep să se degradeze imediat după ce sunt tăiate, din cauza contactului cu oxigenul și dezvoltării bacteriilor sau mucegaiurilor.

În cazul unor preparate, precum sosurile pentru paste, o ușoară separare a ingredientelor poate fi normală. Totuși, dacă observi că resturile de mâncare încep să lase lichid în partea de jos a caserolei sau în jurul preparatului, este un semn că bacteriile s-au dezvoltat și au început să descompună alimentele.

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Înainte de a încălzi preparatul, verifică atent mirosul și aspectul. Dacă ai dubii, este mai sigur să îl arunci.

Mâncarea devine lipicioasă

Uneori preparatul arată aproape identic cu momentul în care a fost pus la frigider, însă textura spune altceva. Mezelurile, ciupercile gătite, fasolea, legumele preparate termic sau chiar unele brânzeturi rase pot deveni lipicioase și pot căpăta o peliculă vâscoasă atunci când încep să se altereze.

Dacă alimentul nu avea inițial această consistență și observi că este cleios sau alunecos la atingere, este recomandat să nu îl mai consumi.

Miros sau gust acru

Pe măsură ce bacteriile se înmulțesc, ele produc acizi care modifică gustul și mirosul alimentelor. Brânzeturile moi pot căpăta un miros acru înainte să apară alte semne vizibile de alterare. În cazul pâinii, mirosul de mucegai poate apărea chiar înainte ca petele să devină vizibile.

Și carnea dezvoltă un miros specific atunci când începe să se altereze. Acesta este descris adesea ca fiind înțepător, ușor dulceag sau fructat.

Dacă preparatul are un gust sau un miros diferit față de cel obișnuit, este recomandat să nu îl consumi.

Schimbarea culorii

Nu orice modificare de culoare înseamnă că alimentul este stricat. De exemplu, salata iceberg poate căpăta o nuanță ușor roz în zonele lovite, fără să devină periculoasă pentru consum. De asemenea, unele alimente se pot închide ușor la culoare prin oxidare.

În schimb, dacă preparatul capătă o nuanță gri sau apar culori neobișnuite, este un semn clar că nu mai trebuie consumat.

Petele de mucegai nu se îndepărtează pur și simplu

Apariția unor pete albe, verzi, albastre, gri sau roșiatice indică dezvoltarea mucegaiului. Chiar dacă zona afectată pare foarte mică, specialiștii avertizează că partea vizibilă reprezintă doar o fracțiune din ciuperca microscopică prezentă în aliment.

În majoritatea cazurilor, produsul trebuie aruncat în întregime și nu este suficientă îndepărtarea porțiunii afectate.

Singura excepție o reprezintă brânzeturile tari. În cazul acestora, zona cu mucegai poate fi îndepărtată împreună cu aproximativ 2-3 centimetri din jurul ei, iar restul produsului poate fi consumat, cu condiția să nu prezinte modificări de gust sau miros.

Când este mai sigur să arunci mâncarea

Specialiștii spun că, atunci când ai dubii privind siguranța unui aliment, cea mai bună alegere este să nu îl consumi. Toxiinfecțiile alimentare pot apărea chiar și atunci când preparatul nu prezintă semne evidente de alterare, iar respectarea perioadelor de păstrare și verificarea atentă a aspectului, mirosului și texturii alimentelor rămân cele mai simple metode pentru a reduce riscurile.