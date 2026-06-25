Horeca din Delta Dunării cere reguli mai clare: legislația necorelată și concurența neloială afectează afacerile

Legislația necorelată din diferite domenii, dificultățile privind respectarea unor norme sanitar-veterinare și fenomenul turismului „la negru” pun presiune pe micile afaceri din Horeca din zonele mai puțin dezvoltate economic ale județului Tulcea, au reclamat reprezentanții industriei în cadrul unui seminar organizat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Tulcea și Organizația de Management al Destinației turistice Eco-Delta, transmite Agerpres.

Aceasta ar fi una din concluziile seminarului de instruire organizat joi de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea şi Organizaţia de Management al Destinaţiei turistice Eco-Delta rostită de directorul DSVSA, Dragoş Seucan. Întâlnirea cu agenţii economici din domeniul Horeca a fost organizată ca procedură premergătoare controalelor care vor începe săptămâna viitoare în Delta Dunării în cadrul Comandamentului estival regional.

Directorul DSVSA Tulcea a fost întrebat de vicepreşedintele Federaţiei Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării (FOPPDD), Cătălin Balaban, cu privire la modul în care un pescar autorizat poate să-şi vândă capturile la o pensiune din sat, în condiţiile în care legislaţia impune existenţa unui mijloc de transport autorizat pentru ca peştele să poată fi achiziţionat legal de unităţile economice.

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„Noi avem încă chestiunile de tradiţie, pe când aceste reglementări vin rigid. E cât se poate de real ce se întâmplă. Îi pun nişte fulgi de gheaţă, să spun. Dar cum nu ne vulnerabilizăm? Ce for legislativ îmi dă voie să dau o derogare? Sub cinci kilometri (distanţă parcursă cu un mijloc auto, n.red.) poţi să faci transport cu foi din polistiren, fulgi de gheaţă, dau un exemplu. Mi-aş dori să pot să fac această chestiune, dar trebuie să am ceva scris”, a declarat, în timpul seminarului, directorul DSVSA, Dragoş Seucan.

La rândul lui, reprezentantul DSVSA, Viorel-Antonio Nan, a declarat că în momentul de faţă autoritatea naţională de resort are în dezbatere publică un act normativ care poate fi modificat în sprijinul pescarilor comerciali care aprovizionează unităţile de agro-turism din Deltă.

„Deocamdată, suntem într-un blocaj. (…) N-am ştiut de acest act normativ aflat în dezbatere publică”, a menţionat vicepreşedintele FOPPDD, Cătălin Balaban.

În timpul întâlnirii cu agenţii economici, aceştia au ridicat diverse probleme care de-a lungul timpului au fost în atenţia publică, inclusiv din cauza legislaţiei sanitar-veterinare necorelate cu cea din alte domenii, printre care cea a utilizării platourilor din lemn folosite pentru a servi diverse produse clienţilor, a spălării ouălor, a impunerii unui număr minim de chiuvete sau a modului de refrigerare a unor produse.

„Eu am întrebat despre produsele refrigerate achiziţionate, ca peştele sau carnea, dacă pot fi congelate cu etichetă şi un termen rezonabil. Din punctul lor de vedere (al DSVSA, n.red.) este în regulă, dar din cel al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, nu este”, a menţionat, pentru AGERPRES, la finele întâlnirii, proprietarul unei unităţi de cazare din comuna Jurilovca, Marius Potolea.

Agenţii economici au atras atenţia inclusiv asupra activităţilor economice nefiscalizate sau fiscalizate necorespunzător.

„Plătim noi bani din buzunar pentru ei. De exemplu, dacă eu stau într-un sat, orice localitate, şi tanti Maria şi nea Ion, de lângă mine, fac masă în sezonul turistic pentru 30 de persoane, ei plătind la începutul anului o taxă de 15 lei, să zic, pentru gunoi, ei în trei luni de sezon generează gunoaie pentru cele 30 de persoane pe zi cărora le servesc masa. Anul viitor, primăria, când va vedea că a încasat 15 lei de persoană, dar a colectat deşeuri pentru 20 de lei de persoană, automat va creşte preţul şi pentru noi, ca agenţi economici, şi pentru persoanele fizice”, a atras atenţia preşedinta OMD Eco-Delta, Raluca Cacencu.

Nerespectarea măsurilor de siguranţă sanitar-veterinară a alimentelor, neatenţia consumatorilor şi lipsa legislaţiei în baza căreia pot acţiona autorităţile, dar şi necesitatea trasabilităţii produselor care ajung la clienţi au fost probleme atinse în timpul discuţiilor inclusiv de directorul DSVSA, Dragoş Seucan.

„La Babadag, când trecem calea ferată, este o mamaie care vinde flori, dar când pune ouăle acolo, nu este ok. Oricât aş vrea să o susţin, să i le cumpăr pe toate şi să merg să le sparg, ce să fac? Nu este în regulă. Aşa şi cu cei neînregistraţi, foarte mulţi. Merg şi spun ‘eu sunt Seucan’. ‘Aşa, şi? E proprietate privată, ieşi afară!’, mi se răspunde. Trebuie comandament, poliţie, mascaţi. Este destul de greu, dar e o realitate concurenţa asta neloială”, a susţinut directorul DSVSA, Dragoş Seucan.

În timpul instruirii reprezentanţii DSVSA au prezentat prevederile legislative pe care micii întreprinzători trebuie să le respecte, iar conducerea a făcut apel la responsabilitatea proprietarilor unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică pentru a preveni toxiinfecţiile alimentare, în contextul în care instituţia se confruntă cu un deficit de personal de specialitate.

„Întâlnirea de astăzi este şi o oportunitate. Folosiţi-ne, din acest motiv suntem aici, atâţi câţi suntem! Fac o paranteză, aţi văzut şi în presă, aţi văzut peste tot, da, mulţi colegi au plecat, din varii motive, prin pensionare sau eu ştiu din ce alte motive. Suntem şi noi subdimensionaţi şi, la fel ca în situaţia dumneavoastră, problema factorului uman este una reală. Anul nu este grozav nici pentru bugetul statului, nici pentru instituţiile publice. Facem cât putem, dar o facem cu respectul pe care vi-l purtăm şi cu profesionalism”, a mai declarat în timpul reuniunii directorul DSVSA, Dragoş Seucan.