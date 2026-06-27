Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 29 iunie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem somon la tavă cu piure de mazăre.

La cină, salată din năut, roșii, avocadă și ouă.

Marți 30 iunie

La micul dejun testăm un compot de caise.

La prânz pregătim o ciorbă cu perișoare și cartofi.

Seara, vinete umplute în stil grecesc.

Miercuri 1 iulie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, supă cremă cu „popcorn” din piept de pui pane.

Și pe seară, o salată de legume coapte, frunze din belșug și brânză de care ne place.

Joi 2 iulie

La micul dejun, o porție de chec cu fructe de sezon.

La masa de prânz, cârnați cu piure și castraveți covăsiți.

Iar seara, o salată din pepene roșu și brânză feta sau telemea de capră.

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Vineri 3 iulie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânzm frigărui de creveți cu sos de guacamole.

Iar pe seară, salată de paste, rece și sățioasă.

Sâmbătă 4 iulie

Dimineață începem cu pancakes.

La prânz, facem burgeri pe grătar, că e Ziua Americii, dar putem sărbători și noi, așa, gastronomic.

Iar seara, preparăm un bol poke fresh, numai bun pe caniculă.

Duminică 5 iulie

Pentru dimineață, o fritatta cu roșii și ceapă.

La prânz, o friptură de vită cu sos chimichiurri.

Iar pentru seară, crochete de cartofi și brânză, pentru o ronțăială de duminică.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.