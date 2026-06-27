Piața gastronomică din România traversează o adevărată revoluție a gustului, pe fondul unui apetit în plină ascensiune al românilor pentru cărnurile premium, susține Adrian Doboș, proprietarul „El Chuleton”. Afacerea de familie, pornită în Satu Mare de către soții Adrian și Romina Doboș, se bazează pe carne de vită importată din Spania, care este maturată ulterior în România. Ulterior, produsele sunt comercializate în Baia Mare și Satu Mare, localități în care „El Chuleton” deține magazine proprii.
El Chuleton a mers în acest an la festivalul Meat and Fire din Barcelona, prezentând micii românești, dar Adrian Doboș și chef Pop Arnold Emerson nu s-au putut opri să povestească pentru G4Food, care este secretul unei fripturi de vită.
Vezi aici interviul complet cu Adrian Doboș de la El Chuleton.
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