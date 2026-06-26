Persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau hipertensiune arterială trebuie să fie mult mai atente la alimentație în timpul zilelor petrecute la plajă. Temperaturile ridicate pot favoriza deshidratarea, scăderea sau creșterea tensiunii arteriale și suprasolicitarea inimii, avertizează medicii.

Dr. Mirel Mogoș, medic specialist în medicină de familie, cu competență în ecografie generală, a explicat pentru G4Food care sunt cele mai potrivite alimente pentru cardiaci și hipertensivi în sezonul estival și de ce păstrarea medicamentelor în geanta de plajă sau în mașină poate deveni un risc major pentru sănătate.

Fructele și legumele, cele mai bune alegeri

„În perioadele cu temperaturi extreme, organismul pierde cantități importante de lichide și electroliți prin transpirație. Pentru a preveni deshidratarea, recomand consumul de fructe și legume cu un conținut ridicat de apă”, spune dr. Mogoș.

Printre cele mai indicate se numără:

pepenele verde și pepenele galben;

căpșunile;

piersicile;

portocalele;

castraveții;

roșiile;

ardeii;

țelina apio.

Aceste alimente contribuie la hidratare și furnizează vitamine, minerale și antioxidanți esențiali pentru buna funcționare a sistemului cardiovascular.

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Ce pot mânca hipertensivii și cardiacii la prânz

Pentru mesele principale, dr. Mirel Mogoș recomandă preparate ușoare, care nu suprasolicită digestia și organismul expus la căldură.

Opțiunile ideale includ:

salate cu piept de pui la grătar;

pește slab;

iaurt cu conținut redus de grăsime;

legume proaspete;

gustări pe bază de nuci și migdale nesărate, consumate cu moderație.

“Proteinele slabe oferă energie și nutrienți importanți fără a încărca excesiv metabolismul în zilele caniculare”, explică medicul.

Alimentele care trebuie evitate pe plajă

Pentru persoanele cu hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare, excesul de sare poate favoriza retenția de apă și creșterea tensiunii arteriale.

Din acest motiv, dr. Mirel Mogoș recomandă evitarea:

mezelurilor;

chipsurilor;

semințelor sărate;

covrigeilor sărați;

brânzeturilor foarte sărate;

preparatelor fast-food.

De asemenea, băuturile energizante, alimentele bogate în grăsimi și consumul excesiv de alcool pot crește riscul apariției unor probleme cardiovasculare, mai ales în condiții de temperaturi ridicate.

Hidratarea corectă, esențială pentru sănătatea inimii

De asemenea, medicul recomandă consumul regulat de lichide pe parcursul întregii zile, chiar și atunci când senzația de sete nu este prezentă.

Cele mai bune opțiuni sunt:

apa plată;

apa cu lămâie;

ceaiurile neîndulcite.

Pacienții care urmează tratamente cu diuretice trebuie să acorde o atenție suplimentară hidratării și să respecte recomandările medicului curant.

Medic: „Nu lăsați medicamentele în geanta de plajă sau în mașină”

Pe lângă alimentație și hidratare, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să evite expunerea la soare între orele 11.00 și 17.00 și să petreacă cât mai mult timp la umbră.

Dr. Mirel Mogoș atrage atenția și asupra unui obicei frecvent întâlnit în sezonul estival: „Majoritatea pacienților își lasă borseta cu pastile în geanta de plajă sau în mașină, unde temperaturile depășesc frecvent 40-45 de grade Celsius. Multe medicamente își pierd stabilitatea chimică la temperaturi de peste 35 de grade. Dacă sunt expuse direct la soare, practic se «coc» și își pot reduce eficiența.”

Specialistul explică și că temperaturile ridicate determină o vasodilatație periferică importantă, mecanism prin care organismul încearcă să elimine excesul de căldură.

„Dacă un pacient hipertensiv își administrează dimineața tratamentul, în special vasodilatatoare precum amlodipina sau inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ECA), iar apoi petrece multe ore la soare, tensiunea arterială poate scădea mai mult decât în mod obișnuit”, precizează medicul.

Cum se pot proteja cardiacii și hipertensivii în timpul caniculei

O alimentație bazată pe fructe, legume și proteine slabe, alături de o hidratare corespunzătoare și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate reduce semnificativ riscurile asociate caniculei pentru persoanele cu hipertensiune arterială și boli cardiovasculare.