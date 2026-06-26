În timp ce multe destinații de pe coasta Adriaticii au devenit tot mai scumpe, există încă un loc unde poți savura preparate din pește proaspăt, fructe de mare și cafea la prețuri surprinzător de mici. Este vorba despre Neum. Singurul oraș din Bosnia și Herțegovina aflat la Marea Adriatică.

În 2026, Neum continuă să fie una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din regiune, atrăgând turiști care caută nu doar plaje și peisaje, ci și experiențe culinare autentice la prețuri prietenoase.

Cafea cu vedere la Adriatică la preț de Bosnia

Unul dintre cele mai apreciate avantaje ale stațiunii este costul redus al ieșirilor în oraș. O cafea servită pe faleză costă între 1 și 2,50 euro. Mult sub prețurile practicate în numeroase destinații turistice din Croația.

Atmosfera relaxată a teraselor și priveliștea către Adriatică transformă chiar și cea mai simplă pauză de cafea într-o experiență de vacanță.

Ce mănânci în Neum și cât te costă

Neum și-a păstrat reputația de destinație accesibilă pentru cei care vor să mănânce bine fără să cheltuiască excesiv. Potrivit publicației Blic, o porție de kebab pornește de la 5 euro. Iar o pizza poate fi comandată de la aproximativ 6 euro.

- articolul continuă mai jos -

Vedetele meniurilor rămân însă preparatele din pește și fructe de mare, ingrediente care ajung proaspete în restaurantele de pe malul mării. În funcție de local și de preparat, prețurile variază între 10 și 25 de euro.

Pentru cei care vor să se bucure de o cină completă, cu băuturi incluse, nota de plată pentru două persoane se situează, în general, între 20 și 40 de euro. Un cost greu de egalat în alte stațiuni de pe litoralul adriatic.

O destinație unde gastronomia nu îți consumă bugetul de vacanță

În timp ce prețurile de pe coasta croată ating niveluri record, Neum rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru turiștii interesați de experiențe culinare autentice. Tarifele au crescut ușor față de anii precedenți. Chiar și așa orașul își păstrează statutul de cel mai accesibil litoral de la Adriatică.

Pentru cei care preferă să gătească în regim propriu, supermarketurile locale au prețuri comparabile cu cele din restul Bosniei și Herțegovinei. Ceea ce poate reduce și mai mult costurile unei vacanțe.

Cât costă un sejur de o săptămână în Neum

Dincolo de oferta gastronomică, și cazarea rămâne accesibilă. Apartamentele simple pornesc de la 35-46 de euro pe noapte. Cuplurile găsesc frecvent opțiuni între 50 și 70 de euro. Unitățile premium, amplasate chiar pe malul mării, pot depăși 153 de euro pe noapte.

În sezonul de vârf, două persoane cheltuiesc în medie între 80 și 140 de euro pe zi pentru cazare, mese și alte cheltuieli curente. Astfel, o vacanță de șapte zile poate costa între 580 și 1.000 de euro, în funcție de stilul de călătorie și de alegerile culinare.

Pentru pasionații de pește, fructe de mare și preparate mediteraneene, Neum rămâne una dintre puținele destinații de pe Adriatică unde poți mânca bine, cu vedere la mare, fără să plătești prețuri de lux.