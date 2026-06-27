Dacă vrei o masă ușoară, sățioasă și plină de prospețime, această salată cu castraveți și edamame este una dintre cele mai inspirate alegeri. Se prepară în doar câteva minute, are un aport bun de proteine vegetale și poate fi servită atât ca prânz, cât și ca garnitură pentru pește sau carne la grătar.

Edamamele sunt boabe de soia recoltate înainte de maturizare și reprezintă o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și minerale. Combinate cu castraveții, care au un conținut ridicat de apă, rezultă o salată răcoritoare și hrănitoare, potrivită inclusiv pentru zilele foarte călduroase.

Pentru un plus de consistență, poți adăuga avocado, cuburi de tofu, creveți sau pui la grătar. Salata poate fi păstrată la frigider până a doua zi, însă este recomandat ca dressingul să fie adăugat chiar înainte de servire, pentru ca legumele să își păstreze textura crocantă.

Ingrediente

2 castraveți mari, feliați subțire;

250 g boabe de edamame, fierte și decojite;

2 cepe verzi, tocate;

o legătură mică de mărar sau coriandru;

1 lingură semințe de susan, ușor rumenite.

Pentru dressing:

2 linguri ulei de susan sau ulei de măsline;

1 lingură sos de soia;

sucul de la o jumătate de lămâie sau lime;

1 linguriță miere;

un cățel de usturoi ras;

puțin ghimbir proaspăt ras;

piper, după gust.

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Mod de preparare

Fierbe edamamele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi lasă-le să se răcească. Dacă folosești edamame congelate, sunt suficiente câteva minute în apă clocotită.

Taie castraveții în felii foarte subțiri și pune-i într-un bol împreună cu edamamele, ceapa verde și verdeața tocată.

Separat, amestecă toate ingredientele pentru dressing până când mierea se dizolvă complet. Toarnă sosul peste salată și amestecă ușor, astfel încât legumele să fie acoperite uniform.

La final, presară semințele de susan și lasă salata la frigider 10-15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine.