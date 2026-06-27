Înaintarea în vârstă nu înseamnă că pasionații de grădinărit trebuie să renunțe la această activitate. Specialiștii recomandă adaptarea grădinii la nevoile fiecărei persoane, astfel încât munca să devină mai ușoară, mai sigură și la fel de plăcută, transmite Mediafax, care citează The Independent.

Pasionată de grădinărit, autoarea Rhonda Fleming Hayes susține că numeroși oameni continuă să se bucure de această activitate până la 70 sau chiar 80 de ani. Potrivit acesteia, beneficiile pentru sănătatea fizică și psihică sunt suficiente pentru a justifica schimbarea modului de amenajare a grădinii, nu renunțarea la ea.

Grădina poate fi reorganizată pentru a reduce efortul

Specialista recomandă organizarea spațiului în funcție de frecvența lucrărilor necesare. Zonele care au nevoie de îngrijire constantă ar trebui amplasate cât mai aproape de casă.

Ghivecele, straturile de flori și plantele preferate pot fi mutate în apropierea locuinței, astfel încât deplasările să fie reduse, iar grădina să poată fi admirată inclusiv din interior.

În cazul terenurilor mai mari, zonele îndepărtate pot necesita intervenții mai rare, ceea ce permite păstrarea unui spațiu verde fără un volum mare de muncă.

- articolul continuă mai jos -

Arbuștii și straturile înălțate reduc timpul dedicat întreținerii

Experții recomandă înlocuirea unei părți dintre plantele perene cu arbuști ornamentali, care necesită mai puține lucrări de întreținere și oferă flori, fructe sau frunziș decorativ pe tot parcursul anului.

O altă soluție este amenajarea straturilor înălțate, care reduc nevoia de a sta aplecat și diminuează solicitarea spatelui și a genunchilor.

Plantele cățărătoare reprezintă, la rândul lor, o alternativă practică, deoarece pot fi îngrijite și recoltate mai ușor atunci când sunt cultivate pe spalieri sau alte sisteme verticale.

Unelte ergonomice și sisteme automate de udare

Specialiștii recomandă folosirea uneltelor ergonomice și a echipamentelor ușoare. Foarfecile electrice cu acumulator și uneltele cu mânere adaptate reduc solicitarea articulațiilor și riscul accidentărilor.

Ghivecele ușoare sunt preferabile celor din ceramică grea, iar sistemele automate de irigare pot reduce considerabil timpul dedicat udării plantelor.

Pentru grădinile expuse la soare sunt recomandate speciile rezistente la secetă. Lavanda, rozmarinul și alte plante mediteraneene necesită mai puțină apă și mai puține intervenții de întreținere.

Mai puțin gazon și mai multe spații pentru relaxare

Reducerea suprafeței gazonului poate însemna mai puține ore petrecute cu tunderea și întreținerea acestuia. În locul lui pot fi amenajate alei, terase sau spații de odihnă, care completează aspectul grădinii și oferă mai mult confort.

Specialiștii subliniază că nu este necesar ca proprietarii să renunțe complet la activitățile din grădină. Lucrările mai solicitante, precum tunderea gazonului, pot fi delegate, în timp ce timpul rămas poate fi dedicat plantelor și activităților care aduc cea mai mare satisfacție.

Astfel, grădinăritul poate rămâne o activitate plăcută și benefică inclusiv la vârste înaintate.