Unele dintre cele mai bune soluții pentru întreținerea casei și aromatizarea spațiului se află deja în bucătărie. Renunțarea la produsele comerciale pline de substanțe chimice în favoarea alternativelor ecologice este o tendință tot mai populară. Combinând doar trei ingrediente simple: ulei de măsline, coajă de lămâie și scorțișoară, poți obține un produs cu dublu rol. Preparatul este odorizant natural de cameră și totodată soluție ecologică pentru curățarea și hrănirea mobilierului din lemn, dezvăluie Mediafax.

Fiecare element din acest amestec își aduce propria contribuție unică:

Lămâia oferă o notă proaspătă și curată.

Scorțișoara adaugă o aromă caldă, dulce și discret picantă.

Uleiul de măsline acționează ca o bază care leagă perfect aceste esențe, ajutând parfumul să persiste o perioadă lungă de timp.

Ghid de preparare pas cu pas

Realizarea acestui remediu casnic este extrem de simplă și nu necesită ustensile speciale:

Luați un recipient curat (un borcan sau o sticluță) și turnați în el o cantitate potrivită de ulei de măsline. Adăugați în ulei câteva fâșii de coajă de lămâie și unul sau două batoane de scorțișoară. Închideți recipientul și lăsați amestecul la odihnit timp de câteva zile. În acest interval, ingredientele își vor elibera treptat toate uleiurile esențiale și proprietățile direct în baza de măsline. După acest timp, produsul este gata de utilizare.

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Cele două moduri de utilizare în gospodărie

1. Odorizant ambiental 100% ecologic

Pentru a reîmprospăta aerul din casă fără a apela la spray-urile din comerț, puteți turna amestecul într-un recipient deschis sau îl puteți aplica în puncte cheie din încăpere. Va emana un parfum echilibrat și persistent, fiind o alternativă complet sigură și accesibilă la odorizantele sintetice.

2. Produs de lustruit și hrănit mobilierul

Uleiul de măsline este recunoscut pentru capacitatea sa de a hidrata în profunzime suprafețele din lemn. Turnați puțin amestec pe o cârpă moale și ștergeți mobila: uleiul va hrăni fibra lemnoasă și îi va reda luciul natural, în timp ce scorțișoara și lămâia vor lăsa în urmă un miros de curățenie.

Ce trebuie să faci înainte de a utiliza preparatul

Deși este un preparat complet natural, eficiența și rezultatele sale pot varia în funcție de tipul de spațiu sau de caracteristicile lemnului pe care este aplicat. Înainte de a curăța o piesă de mobilier cu această soluție, specialiștii recomandă să faceți întotdeauna un test preliminar pe o zonă mică și ascunsă vederii, pentru a verifica modul în care reacționează suprafața respectivă.