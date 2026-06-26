Bucureștenii sunt invitați în acest weekend la o incursiune în gastronomia și cultura thailandeză, în cadrul Thai Culture and Culinary Weekend, eveniment organizat de Ambasada Regală a Thailandei la București. Pe 27 și 28 iunie, strada Edgar Quinet se transformă într-o piață inspirată de atmosfera Bangkokului, cu preparate tradiționale, demonstrații culinare, spectacole de dans și muzică.

Evenimentul are loc între orele 12:00 și 23:00, iar accesul este gratuit, pe baza unui cod obținut prin înregistrarea pe platforma thaievent.ro.

Street food thailandez și demonstrații culinare

Punctul central al evenimentului îl reprezintă gastronomia. Vizitatorii vor putea descoperi unele dintre cele mai cunoscute preparate ale bucătăriei thailandeze, pregătite pe loc de restaurante participante și de doi chefi invitați, Chef Nissara și Chef Kesinee, care vor susține demonstrații de gătit live.

Meniul este inspirat din piețele de street food din Bangkok și include frigărui Moo Ping, satay de pui, pachețele de primăvară, chifteluțe din carne de porc și pui, creveți Butterfly și chipsuri de creveți, servite cu sosuri tradiționale și garnituri proaspete.

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La capitolul feluri principale, oferta cuprinde Curry Roșu cu pui și dovleac, Curry Verde cu vită, Curry Massaman, Pad Kra Prao cu porc, supa Tom Yum cu creveți sau pește, Pad Thai cu tofu, salata Som Tum și orez lipicios.

Deserturile completează experiența cu preparate precum Mango Sticky Rice, prăjitură din fasole mung, perle de tapioca cu porumb dulce și lapte de cocos, Namkhaeng Sai și platouri cu fructe proaspete.

Dansuri tradiționale, T-Pop și lampioane

Pe lângă experiența culinară, organizatorii au pregătit un program artistic care îmbină tradiția cu cultura contemporană. Vizitatorii vor putea urmări spectacole de dans Khon, inclus în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO, Dansul Umbrelelor, Dansul Nora, momente inspirate de festivalul Songkran și un spectacol dedicat celor patru regiuni ale Thailandei.

Programul este completat de reprezentații T-Pop, sesiuni cu DJ și spectacole cu foc.

În zona expozițională vor fi amenajate standuri dedicate turismului și culturii thailandeze, dar și spații cu produse și artizanat specific. Fiecare persoană înregistrată la eveniment va putea lansa simbolic un lampion pe Zidul Dorințelor și va participa automat la tombola organizată duminică seara.

Thai Culture and Culinary Weekend este organizat de Ambasada Regală a Thailandei la București, împreună cu Departamentul de Promovare a Comerțului Internațional (DITP), în colaborare cu restaurante, companii și parteneri din România, printre care Tom Yum, Sushi Hub, RÔND Lifestyle, MAMA, Glowing, The Thai Spa, La Raza Home, Domeniul Drăgași, Amazing Thailand, Wine Advisor și METRO.