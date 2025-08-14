Rețetele Juanitei | Supă vegetariană cu linte, legume și paste/ Merge și rece și caldă, este un preparat gustos și complet din punct de vedere nutritiv/ În plus, este perfectă pentru ultima zi din acest post

Dacă ai vizitat vreodată Marocul sau ai trecut pe lângă o bucătărie unde fierbe o oală mare de harira, ai simțit cu siguranță acel parfum bogat de condimente, roșii și verdețuri care te învăluie ca o îmbrățișare caldă. În varianta tradițională, harira conține carne de miel sau vită, dar în egală măsură se poate prepara o versiune de supa complet vegetariană, ușoară, hrănitoare și plină de savoare, perfectă pentru zilele când îți dorești ceva reconfortant și totuși sănătos. Mai ales în zilele toride de vară când un preparat rece e de preferat.

Ingrediente

150 de gr de linte

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă mare, tocată mărunt

2 morcovi, tăiați cubulețe

1 țelină, tocată

1 ardei gras roșu, tăiat cuburi

3 roșii mari sau 400 g roșii cuburi la conservă

2 linguri pastă de roșii

2 căței de usturoi, tocați fin

1 linguriță turmeric

1 linguriță ghimbir pudră (sau 1 cm rădăcină proaspătă, rasă)

1 linguriță chimen măcinat

½ linguriță scorțișoară

1,5 litri supă clară de legume (sau apă)

50 de gr de paste mici (tip orzo, melcișori sau fidea scurtă)

1 legătură de coriandru proaspăt (sau pătrunjel, dacă preferi).

Sare și piper după gust

Suc de lămâie

Orice altă legumă dorim, eu am pus și o mână de fasole verde, 1 cartof și 1 dovlecel.

Preparare

Pregătirea lintei

Spală lintea în mai multe ape, până când lichidul rămâne limpede. Dacă ai timp, o poți lăsa la înmuiat 30 de minute – acest pas scurtează timpul de fierbere și o face mai ușor de digerat. Sau poți folosi linte din conserrva gata fiartă. Baza de legume

Într-o oală mare, încălzește uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa, morcovul, țelina apio și ardeiul gras. Călește totul 5-6 minute, până ce legumele se înmoaie și își lasă aroma. Condimentele – sufletul rețetei

Adaugă usturoiul, turmericul, ghimbirul, chimenul și scorțișoara. Amestecă rapid, astfel încât condimentele să elibereze uleiurile aromate fără să se ardă – acest moment este esențial pentru gustul final. Roșiile și lintea

Pune roșiile cuburi și pasta de roșii, apoi lintea scursă. Amestecă bine și lasă să fiarbă 2-3 minute, pentru ca ingredientele să se aromatizeze. Fierberea lentă

Toarnă supa de legume fierbinte, redu focul și lasă să fiarbă lintea timp de 20-25 de minute, până devine fragedă, dar nu sfărâmicioasă. Adăugarea pastelor

Când lintea este aproape fiartă, adaugă pastele mici și mai lasă 7-8 minute, amestecând din când în când ca să nu se lipească de fundul oalei. Ajustarea gustului

Potrivește cu sare și piper după gust. Dacă preferi o supă mai lichidă, mai adaugă puțină apă sau supă fierbinte. Verdețuri proaspete

La final, presară coriandrul sau pătrunjelul tocat fin. Acestea nu doar că adaugă prospețime, ci echilibrează dulceața legumelor și aromele condimentelor.

Cum se servește

Această supă este și mai bună a doua zi, când aromele se întrepătrund. Se servește fierbinte, cu o felie de pâine integrală sau lipie caldă. Pentru un plus de prospețime, stoarce câteva picături de zeamă de lămâie direct în bol înainte de servire – aciditatea citricelor intensifică toate aromele.

Variante alternative

Cu năut: poți adăuga 100 de gr de năut fiert pentru o textură mai bogată.

Fără gluten: folosește paste din orez sau quinoa.

Mai cremoasă: pasează parțial supa cu un blender vertical, înainte de a adăuga pastele.

Condimente ajustate: dacă nu ești fan scorțișoară, o poți înlocui cu boia dulce.

Această supă marocană vegetariană cu linte, legume și paste nu este doar un preparat reconfortant, ci și un mod simplu de a aduce în bucătărie parfumul piețelor din Marrakech, fără a folosi carne. Este plină de proteine vegetale, fibre, vitamine și minerale, iar condimentele o fac potrivită atât pentru serile răcoroase, cât și pentru zilele în care vrei o masă ușoară și pe care să nu trebuiască să o încălzești.

