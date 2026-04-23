Un fenomen neobișnuit a atras atenția cercetătorilor în Gibraltar, unde maimuțele au început să mănânce pământ pentru a-și proteja sistemul digestiv. Specialiștii cred că acest comportament este o reacție directă la consumul tot mai mare de alimente nesănătoase oferite de turiști.

În Gibraltar trăiesc aproximativ 230 de macaci berberi, împărțiți în mai multe grupuri. Deși autoritățile le oferă hrană adecvată, precum fructe, legume și semințe, animalele consumă frecvent și produse oferite sau furate de la turiști, notează The Guardian.

Printre cele mai nocive alimente se numără chipsurile, ciocolata, înghețata, sucurile și alte produse procesate. Cercetările arată că aproape o cincime din alimentația acestor maimuțe provine din astfel de alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare.

Un comportament de „auto-medicație”

În acest context, cercetătorii au observat un comportament numit geofagie, adică ingestia de sol. Maimuțele consumă pământ, cel mai adesea argilă roșiatică, în special după ce mănâncă alimente nesănătoase.

Specialiștii cred că acest obicei are rolul de a calma disconfortul digestiv, de a reechilibra microbiomul intestinal și de a reduce efectele negative ale alimentelor procesate. „Credem că există un efect protector al solului asupra sistemului digestiv”, au explicat cercetătorii.

Fenomenul este mai frecvent în zonele cu trafic turistic intens și în perioadele aglomerate, cum sunt vacanțele. În schimb, grupurile de maimuțe care nu au contact cu turiștii nu prezintă acest comportament. Acest lucru sugerează că obiceiul este legat direct de dieta modificată, iar comportamentul poate fi învățat și transmis între animale.

Care sunt riscurile

Deși consumul de sol ar putea avea efecte benefice pe termen scurt, cercetătorii avertizează că există și riscuri. Multe dintre zonele în care maimuțele găsesc pământ sunt apropiate de drumuri circulate, unde solul poate fi contaminat cu poluanți.

Specialiștii subliniază că soluția reală nu este adaptarea animalelor, ci schimbarea comportamentului uman. Hrănirea maimuțelor de către turiști este interzisă, dar regula nu este întotdeauna respectată.

Experții avertizează că intervenția oamenilor modifică dieta naturală a animalelor, le afectează sănătatea și schimbă comportamentele în mod artificial.

Cazul maimuțelor din Gibraltar ilustrează impactul direct pe care oamenii îl pot avea asupra vieții sălbatice. Adaptarea animalelor, chiar și prin comportamente precum consumul de pământ, nu este o soluție sustenabilă. În lipsa unor măsuri stricte, interacțiunea dintre turiști și animale riscă să continue să afecteze echilibrul natural al acestor specii.