Există ceva magic la chai masala. Nu este doar o băutură. Este căldură, confort și un ritual zilnic, pentru multe persoane. Dar te-ai uitat vreodată cu atenție la acel mic cuișor maro care plutește în ceaiul tău? Poate că pare că este acolo doar pentru aromă, dar, potrivit timesofindia.indiatimes.com, cuișorul face mult mai mult pentru sănătatea ta.

Cuișoarele, aceste mici mirodenii, au un efect puternic când vine vorba de beneficii pentru sănătate. Adăugarea lor în chai nu doar îmbunătățește gustul, ci oferă și o senzație liniștitoare,de care corpul tău îți va fi recunoscător. Iată de ce acel cuișor din ceaiul tău merită mai multă apreciere.

Cuișoarele, excelente pentru digestie

Ai simțit vreodată cum ți se relaxează stomacul după ce bei masala chai? Cuișoarele sunt un motiv major pentru asta. Ele ajută organismul să elibereze enzime digestive, ceea ce înseamnă că mâncarea este descompusă mai bine, iar balonarea este ținută la distanță. Dacă ai mâncat copios sau te simți greu la finalul mesei, cuișoarele din ceai pot reduce disconfortul și pot ajuta digestia să se desfășoare mai ușor.

Cuișoarele pot calma gâtul iritat

Acel gust cald, ușor picant, de la cuișoare, face mai mult decât să-ți încânte papilele gustative. Cuișoarele au proprietăți naturale calmante, care ameliorează la iritația gâtului. Așa că, dacă începi să simți usturime sau uscăciune în gât, chai-ul în care ai adăugat cuișoare ar putea deveni noul tău prieten. Calmează gâtul, are efect decongestionant și este foarte util în perioadele cu schimbări de vreme.

Cuișoarele împrospătează respirația

Cuișoarele sunt folosite de secole în îngrijirea orală. Ele sunt, în mod natural, antibacteriene, ceea ce înseamnă că ajută la combaterea germenilor care provoacă respirația urât mirositoare. Savurarea unui ceai chai infuzat cu niște cuișoare îți poate face respirația mai proaspătă și chiar poate susține sănătatea gingiilor.

Chai-ul în care pui cuișoare îți sprijină imunitatea

Chai-ul este deja plin de condimente aromate, benefice pentru imunitate, iar cuișoarele sunt printre cele mai puternice. Sunt bogate în antioxidanți, care ajută organismul să lupte împotriva stresului cotidian și a germenilor. Savurarea regulată a ceaiului chai cu niște cuișoare îți poate oferi acel plus de energie, mai ales atunci când te simți obosit sau ai nevoie de un mic impuls pentru a te simți mai bine.

Ce este chai masala

Chai Masala este o băutură indiană tradițională, preparată din ceai negru, lapte și un amestec de condimente aromatice, precum scorțișoară, ghimbir, cardamom, cuișoare și piper. Cuvântul “masala” înseamnă “condimente”, iar “chai” înseamnă “ceai”, deci se traduce literal ca “ceai condimentat”. Este o băutură reconfortantă, aromată și picantă, populară în întreaga lume.

Caracteristici principale:

Bază: Ceai negru.

Ingrediente cheie: Amestecul de condimente “masala”, care include frecvent scorțișoară, ghimbir, cardamom, cuișoare și piper negru.

Textură și aromă: Este cremos, bogat și picant, mai ales când este preparat cu lapte și îndulcit.

Metodă de preparare: De obicei, se fierbe ceaiul negru cu laptele și condimentele, apoi se strecoară. Poate fi îndulcit cu zahăr sau miere.

Istorie: Originar din curtea unui rege indian, a devenit popular în India și ulterior în întreaga lume, în special după ce ceaiul negru a fost introdus în rețetă de către englezi.

Românii își pot cumpăra chai masala de pe o mulțime de site-uri autohtone, precum: artaceaiului.ro, roadelepamantului.ro, emag.ro sau de la farmacia Dr. Max.