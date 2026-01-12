Un incendiu puternic a izbucnit, lunim dimineață, în nordul Bucureștiului, în zona stației de metrou Pipera, unde o patiserie a fost cuprinsă de flăcări. Focul se manifestă intens și există riscul să se extindă la clădirile din apropiere, informează Digi 24.

La fața locului acționează pompierii, care au mobilizat cinci autospeciale de stingere. Echipajele încearcă să oprească propagarea incendiului către imobilele din zonă și să îl lichideze cât mai rapid, pentru a limita pagubele și eventualele pericole.

Traficul rutier este afectat în perimetrul respectiv, fiind îngreunat de intervenția autospecialelor. Polițiștii de la rutieră sunt prezenți în zonă și dirijează circulația, iar șoferii sunt sfătuiți să evite perimetrul afectat pentru a nu bloca accesul echipelor de intervenție.