Statele Unite iau în calcul o majorare masivă a tarifelor aplicate la pastele italiene. Măsura vine după o investigație privind acuzații de dumping formulate împotriva celor mai mari producători italieni. Conform documentelor analizate de presa americană, tariful total ar putea ajunge la 106,7 la sută, decizie care ar dubla automat prețul unei porții de paste pentru consumatorii americani, conform foodandwine.com.

Investigația are loc într-un context politic tensionat. Administrația președintelui Donald Trump a majorat repetat taxele vamale pentru multe produse importate. Unele, însă, au fost influențate de relațiile politice cu diverse capitale. Italia, deși considerată un aliat apropiat, nu a fost ocolită de aceste măsuri. Washington Post notează că produsele italiene sunt deja taxate suplimentar cu 15 la sută, ca parte a unui regim aplicat bunurilor europene.

Ce este dumpingul în comerțul internațional

Potrivit definiției folosite de experți, dumpingul apare atunci când un producător vinde în străinătate la un preț mai mic decât cel practicat pe piața internă. Practica este considerată neloială, deoarece afectează concurența locală. Atât SUA, cât și Uniunea Europeană au măsuri împotriva acestui fenomen. De regulă, intervenția se face prin taxe suplimentare aplicate importurilor.

Acuzațiile privind pastele italiene nu sunt noi. Wall Street Journal amintește că asemenea investigații au loc încă din anii ’90. Producătorii din Italia au ajuns chiar să considere taxele moderate parte din costurile relației comerciale cu SUA. Diferența este proporția tarifelor actuale. Procentele istorice erau mici, iar noile propuneri depășesc orice precedent.

Marile branduri din Italia, vizate de anchetă

Departamentul Comerțului analizează datele financiare ale celor mai mari exportatori. Printre companiile investigate obligatoriu se află Pasta Garofalo și La Molisana. Alte 11 companii au oferit voluntar informații despre vânzări, printre care Barilla, Pasta Rummo, Pastificio Liguori și Agritalia. Autoritățile americane au acuzat două companii că nu au furnizat datele cerute, companii care resping acuzațiile și au transmis că vor continua să își apere poziția.

Departamentul Comerțului va prezenta concluziile finale până la 2 ianuarie 2026. Până atunci, tensiunile cresc, iar producătorii italieni spun că tarifele propuse ar bloca exporturile. Ei consideră măsura o strategie politică menită să reducă accesul mărcilor autentice pe piața americană.

Avertizări asupra efectelor

Reprezentanții industriei italiene vorbesc despre un risc major pentru piață. Organizația Coldiretti susține că tariful ar dubla costul unei porții de paste pentru familiile americane. De asemenea, ar deschide calea produselor „italian-sounding”, mărci care imită denumiri tradiționale fără legătură cu Italia. Aceste produse au deja o prezență puternică pe piața americană.

Președintele Coldiretti, Ettore Prandini, afirmă că industria trebuie protejată. El spune că acuzațiile sunt folosite pentru a muta producția în SUA, iar liderii industriei alimentare italiene atrag atenția că decizia ar afecta sute de companii care exportă în mod constant în Statele Unite.

Ce urmează pentru consumatori și pentru piață

Dacă tariful va fi aplicat, impactul va fi vizibil în magazine, iar pastele importate vor deveni un produs premium. Prețurile vor crește, ceea ce îi va determina pe consumatori să caute alternative locale sau mărfuri mai ieftine, care imită brandurile italiene. Italia vede această perspectivă ca pe o lovitură pentru un simbol național. Exporturile de paste sunt un pilon al industriei alimentare, cu un rol important în economia locală.

Discuțiile vor continua în lunile următoare, timp în care Italia încearcă să influențeze rezultatul prin dialog diplomatic și prin clarificarea datelor economice. SUA vor decide în 2026 dacă mențin tarifele propuse sau dacă renunță la acestea.