Uniunea Europeană lucrează la o strategie amplă pentru reducerea bolilor cardiovasculare, cea mai mare povară medicală de pe continent. Un proiect preliminar al noului Plan European pentru Sănătatea Inimii arată că Bruxelles-ul are în vedere taxe la nivelul întregului bloc comunitar pentru alimente ultraprocesate și băuturi alcoolice dulci. Măsura ar urma să intre în vigoare în 2026, arată Euractiv.

Comisia afirmă că prevenția este cea mai eficientă metodă pentru reducerea bolilor cardiovasculare. Oficialii susțin că statele membre nu au acționat suficient în privința unor factori de risc precum consumul de alcool, tutunul, produsele noi cu nicotină și alimentația bazată pe produse ultraprocesate. Toate sunt asociate cu hipertensiune, obezitate, inflamație cronică și risc crescut de infarct sau accident vascular cerebral.

Planul, care va fi prezentat în decembrie, este gândit ca o continuare a Planului European de Combatere a Cancerului. Va fi lansat alături de un pachet legislativ privind biotehnologia și de o revizuire a normelor pentru dispozitive medicale.

Ținte ambițioase până în 2035

Comisia își propune o reducere cu 20 la sută a mortalității cardiovasculare. Alte ținte vizează diagnosticarea și controlul hipertensiunii în proporție de 70 la sută. Planul urmărește și atingerea unui procent de 80 la sută pentru diagnosticarea și controlul diabetului și obezității.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia va lansa inițiativa „UE are grijă de inima ta”. Aceasta va sprijini guvernele naționale în elaborarea de planuri dedicate bolilor cardiovasculare până în 2027. Programul va promova o abordare pe tot parcursul vieții, adaptată fiecărei persoane și susținută de instrumente digitale.

Pe lângă taxele pentru alimente ultraprocesate, textul include și planuri pentru revizuirea regulilor privind controlul tutunului. Comisia își propune reducerea consumului de tutun sub pragul de cinci la sută până în 2040. Documentul include și măsuri pentru îmbunătățirea vaccinării și reducerea inegalităților în sănătatea femeilor.

Executivul european vrea să lanseze un nou studiu legat de alimentele foarte procesate. Va fi creat și un sistem de evaluare care să analizeze în mod uniform metodele de procesare folosite în industria alimentară. Scopul este clarificarea impactului acestor produse asupra sănătății și facilitarea deciziilor politice.

Screening mai accesibil și tehnologii noi

Comisia intenționează să propună în 2026 recomandări comune pentru îmbunătățirea screeningului cardiovascular. Vor fi stabilite obiective clare pentru testările de rutină, iar modelul urmează structura planului european pentru cancer, care a impulsionat screeningul oncologic în statele membre.

Bruxelles-ul vrea și o rețea de centre specializate în sănătatea inimii. Aceste centre ar urma să ofere expertiză, cercetare și servicii de prevenție. Planul include și crearea unui incubator de 20 de milioane de euro pentru testarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Scopul este dezvoltarea unor metode de diagnostic timpuriu și tratament personalizat.

Comisia va lansa o Foaie de Parcurs pentru Cercetare și Inovare în Domeniul Bolilor Cardiovasculare, proiect pentru care sunt alocate două milioane de euro. Alte 65 de milioane vor susține inovarea în sistemele medicale, iar douăsprezece milioane vor fi dedicate programelor pentru diete sănătoase și durabile.