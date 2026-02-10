Pastele proaspete cu spanac sunt o alternativă tot mai apreciată la pastele clasice. Nu impresionează doar prin culoare, ci și prin gust și textură. Spanacul adăugat în aluat oferă o nuanță naturală de verde și un plus subtil de aromă vegetală. Obținerea unui aluat echilibrat poate fi dificilă, însă respectarea pașilor corecți face diferența, promite allrecipes.com. Rețeta de mai jos explică exact cum se poate obține un rezultat reușit acasă.

Ingrediente

85 g spanac

2 ouă mari

7 ml ulei de măsline extravirgin

2,5 g sare

250 g făină albă, sau cât este necesar

Mod de preparare

Pregătiți toate ingredientele. Amestecați apă și gheață într-un bol. Încingeți o tigaie la foc mediu și adăugați spanacul. Gătiți, amestecând continuu, până când spanacul devine verde intens, aproximativ 30 de secunde, apoi transferați spanacul într-un bol cu apă rece și gheață. Scoateți-l când este călduț. Stoarceți bine excesul de apă folosind tifon sau un prosop curat.

Puneți spanacul, ouăle, uleiul de măsline și sarea într-un robot de bucătărie și mixați până obțineți o compoziție fină. Adăugați apoi făina și continuați să mixați până când aluatul nu mai aderă la lamele robotului. Dacă e necesar (aluatul e prea moale), mai adăugați făină.

Formați o bilă din aluat și înveliți-l în folie alimentară. Lăsați-l să se odihnească la temperatura camerei timp de 20 de minute. După ce timpul s-a scurs, transferați aluatul pe o suprafață de lucru bine presărată cu făină și tăiați-l în patru bucăți egale, folosind un cuțit ascuțit.

Întindeți fiecare bucată cu sucitorul până la o grosime de aproximativ 6 milimetri, formând dreptunghiuri.

Presărați făină pe rolele mașinii de paste și treceți aluatul prin mașina de paste folosind setarea cea mai largă. Repetați procesul, reducând treptat grosimea, până ajungeți la grosimea dorită.

Schimbați accesoriul mașinii de paste cu cel pentru forma de tăiței preferată și tăiați pastele.

Puneți o oală mare cu apă pe foc. Când fierbe apa, introduceți pastele cu grijă și amestecați cu o lingură pentru a nu se lipi. Fierbeți până când pastele sunt ferme, dar moi, între 3 și 6 minute. Scoateți apoi pastele din apă cu un clește și transferați-le într-un bol.

Sfaturi utile

Dacă rețeta se prepară fără spanac, etapele de opărire și răcire se elimină. Cantitatea de făină se reduce la aproximativ 155 de grame. În lipsa unei mașini de paste, aluatul poate fi întins și tăiat manual. Controlul umidității rămâne esențial pentru reușita finală.

Pastele cu spanac demonstrează că tehnica atentă contează la fel de mult ca ingredientele. Rezultatul este un produs artizanal, versatil și vizual spectaculos.

Pastele cu spanac sunt forte versatile și pot fi utilizate în multe feluri. Au deja aromă, așa că nu au nevoie de sosuri grele.

Merg excelent cu:

unt topit și parmezan ras fin

ulei de măsline extravirgin, usturoi și puțin piper

unt cu salvie sau cimbru

un strop de zeamă de lămâie pentru prospețime

Textura pastelor de casă cu spanac se potrivește foarte bine cu sosuri catifelate:

smântână dulce cu parmezan

sos de ciuperci cu usturoi

gorgonzola sau altă brânză cu mucegai, în cantitate mică

ricotta sau mascarpone cu piper

De asemenea, sunt perfecte pentru preparate de post sau vegetariene:

roșii cherry trase rapid în tigaie

dovlecel, sparanghel, mazăre

spanac proaspăt sau rucola adăugate la final

nuci sau migdale prăjite pentru textură

Pastele cu spanac merg surprinzător de bine cu:

somon (afumat sau gătit ușor)

creveți sotați

scoici sau fructe de mare

Un sos simplu, cu unt, lămâie și puțin usturoi, e suficient.

Sfaturi finale