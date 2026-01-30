La marginea satului Ciolt, în Maramureș, iarna înseamnă pentru crescătorii de oi cea mai solicitantă perioadă din an. Este sezonul fătărilor, momentul în care animalele au nevoie de supraveghere permanentă, iar orice neatenție poate duce la pierderi. Pentru ciobani, această perioadă este decisivă pentru întregul an. „Acuma, dacă nu ești aici când fată și cum e și frig – avem și iarna asta frumoasă – cum îl fata oaia, mielul îngheață pentru că e frig. Oaia nu mai are miel, nu mai are lapte, s-a dus tot câștigul, tot profitul de un an de zile. Oaia aia îți face doar costuri, nu mai aduce profit”, spune Cătălin Moga, un fermier din Maramureș de doar 23 de ani.

Ferma se află la marginea satului Ciolt, departe de ultimele case. Oile reprezintă activitatea de bază, dar pe lângă asta, mai crește măgărițe, cunoscute pentru laptele lor ce are o mulțime de beneficii.

În interiorul grajdului este cald, iar aerul este încărcat de miros de fân și animale. Se aud behăituri și sunetele mieilor care caută ugerul. Cătălin trece din boxă în boxă, se oprește acolo unde o oaie a fătat recent sau unde simte că urmează o fătare. „Trebuie să fii atent la orice. Dacă întârzii, pierzi mielul. Sau oaia”, spune el.

Primele ore, cele mai importante

Tânărul, care este de meserie tehnician veterinar, se ocupă de animale de când se știe, activitatea se desfășoară aproape exclusiv în jurul grajdului. Are 570 de oi, iar în aceste săptămâni fiecare zi începe și se termină printre ele. „Acum e cel mai greu. Atunci se vede dacă ești cioban sau nu”, spune el, în timp ce verifică boxele unde mieii abia fătați stau lângă mamele lor. „Trebuie să fim mereu pe lângă ele, să le tragem în saivan pe uscat, să aibă loc uscat, să fie mielul hrănit din prima, să aibă putere să se miște, să nu stea. Dacă stă nemișcat îl ia frigul, înțepenește, ca și omul. El trebuie să aibă putere, să fie activ. El, nou născut, nu are putere, nu știe să sugă, să se miște, nimic. Trebuie să-l punem (să sugă, n.r.). Codim oile – cum zicem noi – la coadă le facem (tundem, n.r.) ca mielul să afle ugerul”, mai explică fermierul.

În această perioadă, programul nu există. Fătările pot avea loc în orice moment, zi sau noapte. „Nu există oră. Poate fi la două noaptea, poate dimineața. Trebuie să fii aici”, explică tânărul. De multe ori, intră în grajd doar pentru a asculta animalele, pentru că sunetele pot anunța dacă ceva nu este în regulă. Iar mieii au nevoie de atenție imediat după fătare, până când reușesc să se ridice și să sugă singuri. Abia după ce capătă putere, riscurile scad. „Primele ore sunt cele mai importante”, mai spune fermierul.

Moment decisiv pentru tot anul

Pentru crescătorii de oi, fătările nu sunt doar o etapă dificilă, ci cea mai importantă din an. De felul în care trece această perioadă depinde întreaga producție și continuitatea fermei.

Când ieși din grajd, frigul te lovește brusc. Zăpada scârțâie sub bocanci, iar ferma pare izolată complet de lume. Dar aici, în acest colț de Maramureș, se duce o luptă tăcută pentru continuitate. Fiecare miel înseamnă muncă reușită. Fiecare oaie salvată înseamnă încă un an dus mai departe.

Pentru ciobani, aceasta nu este doar o perioadă grea. Este cea mai importantă din an.