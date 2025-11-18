Chef-ul francez Cesar Troisgros, desemnat “Bucătarul Anului 2026” de ghidul Gault & Millau

Chef-ul francez Cesar Troisgros, moştenitor al celebrei familii de bucătari şi aflat la conducerea restaurantului “Bois sans feuilles” din Ouches (sud-estul Franţei) a fost desemnat luni “Bucătarul Anului 2026” de ghidul gastronomic Gault & Millau, transmite France Presse, preluată de Agerpres.

Familia Troisgros este o dinastie de bucătari francezi renumiţi care au deţinut timp de mai multe generaţii restaurante premiate cu stele Michelin.

În vârstă de 39 de ani, Cesar reprezintă a patra generaţie a familiei.

Prin primirea titlului de “Bucătarul Anului” acordat de Gault & Millau, Cesar Troisgros calcă pe urmele tatălui său Michel şi ale bunicului său Pierre, care au primit aceaşi distincţie în 2003, respectiv 1987.

O situaţie “destul de unică”, subliniază pentru AFP Marc Esquerre, director al Gault & Millau. “Niciodată un bunic, un tată şi un fiu nu au fost recompensaţi cu acelaşi titlu”. Potrivit acestuia, distincţia consacră “o dinastie care a dat bucătari de mare talent”, dar şi “transmiterea tradiţiei”.

Format la Institutul Bocuse, lângă Lyon (sud-estul Franţei), apoi activând la mari restaurante franceze şi americane, Cesar Troisgros a început în 2010 să lucreze şi să contribuie la conducerea restaurantului care aparţine familiei sale de generaţii.

“Face o bucătărie care este în armonie cu ceea ce realizau tatăl şi bunicul său, dar are cu adevărat propria amprentă”, subliniază Marc Esquerre.

“Bois sans feuilles”, deschis din 2017 în Ouches, continuă o poveste începută în 1930 la Roanne, când străbunicii săi, Jean-Baptiste şi Marie Troisgros, au deschis primul lor restaurant în faţa gării. Fiul lor Pierre şi-a început acolo formarea alături de fratele său, Jean, şi a preluat împreună cu acesta restaurantul familiei în 1953.

Redenumit “Les Freres Troisgros”, localul a obţinut trei stele – maximul ghidului Michelin – între 1956 şi 1968, graţie unei bucătării inventive care a devenit emblematică pentru Nouvelle Cuisine.

Cesar Troisgros îi urmează lui Frederic Anton la titlul de “Bucătarul Anului” acordat de Gault & Millau. Frederic Anton este un chef parizian care deţine trei stele Michelin pentru restaurantul Pre Catelan şi două stele Michelin pentru restaurantul Jules Verne de la Turnul Eiffel.