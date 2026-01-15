Săptămâna viitoare se anunță a fi una crucială pentru viitorul politicii comerciale europene și pentru stabilitatea actualei Comisii Europene. În contextul semnării oficiale a Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar UE-Mercosur, programată pentru sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în Paraguay, în Parlamentul European s-ar putea activa mecanisme juridice și politice de blocare a acestuia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Eurodeputații vor avea de gestionat două solicitări: validarea legalității acordului prin intermediul Curții de Justiție și o tentativă de demitere a executivului european prin moțiune de cenzură.

Parlamentul ar putea solicita Curții Europene de Justiție (CEJ)

Miercuri, 21 ianuarie, plenul Parlamentului European va vota două propuneri prin care se solicită intervenția Curții Europene de Justiție. Miza este verificarea compatibilității acordurilor UE-Mercosur cu tratatele fundamentale ale Uniunii.

Dacă propunerea este aprobată, procesul de ratificare este suspendat automat până când CEJ emite un aviz oficial.

În conformitate cu tratatele UE, dacă avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare în forma actuală, obligând părțile la renegociere sau abandonarea proiectului.

Acest mecanism, prevăzut la articolul 117 din Regulamentul de procedură, reprezintă „frâna de urgență” pe care Parlamentul o poate trage atunci când există dubii asupra temeiului juridic al unui tratat internațional de asemenea amploare.

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

Comisia Europeană se va confrunta și cu o provocare politică directă. Luni va avea loc o dezbatere aprinsă cu reprezentanții grupurilor politice, urmată joi, 22 ianuarie, de un vot prin apel nominal asupra unei moțiuni de cenzură.

Moțiunea a fost deja depusă, iar pentru ca executivul să fie demis, este necesară o „dublă majoritate”: două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte, totodată, majoritatea membrilor care compun Parlamentul European.

Această acțiune politică reflectă nemulțumirea profundă a unei părți a legislativului față de modul în care Comisia a gestionat negocierile cu blocul Mercosur, în ciuda criticilor venite din sectoare precum agricultura sau protecția mediului.