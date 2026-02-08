Când vorbim de parizer, cei mai mulți ne gândim la ceea ce găsim în magazin, la mezelul ambalat în diferite forme dar, în principiu, același gust. Dana Catalyna, o influenceriță din zona culinară, vine cu o propunere care ne-a atras atenția: parizer cald la cuptor. Deși am mai văzut rețete de parizer de casă, aceasta pare deosebită deoarece nu folosește folie de plastic pentru ambalare și gătire, ceea ce-i aduce un mare plus. Practic, carnea tocată este condimentată și gătită la cuptor, ca un aluat.

Iată aici toate detaliile și un video postat de autoare.

Ingrediente:

1 kg carne tocată porc

200 g slănină de porc

1 cățel usturoi

2 lingurițe sare

1 linguriță piper

1 linguriță boia dulce

1 praf de nucșoară

1 praf de ceapă sau usturoi

1 linguriță măghiran

1 praf ghimbir măcinat (optional)

5 g praf de copt

10 g amidon de porumb

12 cuburi de gheață sau 200 ml apa foarte rece

Mod de preparare:

Puneți direct mixul de carne tocată într-un robot de bucătărie și mixați bine, până devine foarte fin. Adăugați treptat slănina și cuburile de gheață, mixând până când obțineți o pastă foarte fină. Cu cât pasta este mai fină, cu atât Leberkäse va ieși mai delicios. Încorporați apoi usturoiul, sarea, piperul, boiaua, nucșoara, ceapa, ghimbirul, măghiranul (dacă folosiți), praful de copt și amidonul de porumb. Mixati din nou până la omogenizare perfectă.

Tapetați tava cu hârtie de copt și turnați compoziția. După ce o puneți în tavă, amestecați cu o lingură direct în tavă pentru a elimina golurile de aer. Nivelați suprafața și, opțional, trasați un model în formă de romburi cu un cuțit.

Coaceți în cuptorul preîncălzit la 160 °C timp de 60–75 de minute, până când suprafața devine aurie. Lăsați să se răcească puțin, apoi tăiați felii. Se servește clasic cu muștar dulce și chifle.