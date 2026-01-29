Prezenţa unei bacterii a fost confirmată în apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş, care rămâne nepotabilă, transmite Agerpres.

“Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş, comunele Băiculeşti, Valea Iaşului şi Valea Danului că în urma analizelor proprii, dar şi a celor primite de la DSP Argeş, apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidenţiată prezenţa unei bacterii – clostridium perfingens, ceea ce face că apa să poată fi utilizată în continuare doar în scopuri menajere”, se precizează într-o informare transmisă joi de societatea furnizoare Aquaterm.

În informare se reaminteşte că administraţia locală şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au pus la dispoziţia populaţiei mai multe bazine cu apă potabilă, alimentate în permanenţă de o cisternă a pompierilor. Cele opt bazine sunt amplasate în incinta unor unităţi de învăţământ.

Reprezentanţii Aquaterm mai anunţă că apa de la izvorul de lângă podul de pe strada Progresul şi apa de la forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeş este potabilă, în timp ce apa din două izvoare, de la Şipot şi Valea Danului, nu este potabilă.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.