Părinți din județul Sibiu reclamă calitatea produselor distribuite elevilor prin Programul „Laptele și cornul” și cer îmbunătățirea modului în care acesta este implementat. Nemulțumirile au fost formulate într-o petiție online adresată Consiliului Județean Sibiu, în care sunt semnalate probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentară, conform informațiilor publicate de Turnul Sfatului.

Semnatarii arată că susțin programul și rolul său în alimentația copiilor, însă consideră că, în forma actuală, nu își atinge obiectivul. Până la momentul publicării materialului, petiția fusese semnată de peste 100 de persoane.

„Produsul de panificație oferit elevilor este adesea foarte tare și greu consumabil”

Potrivit documentului, o parte dintre produse ajung să fie aruncate, pentru că elevii nu le consumă.

„În forma actuală de implementare, observăm probleme privind calitatea și atractivitatea produselor distribuite. Produsul de panificație oferit elevilor este adesea foarte tare și greu consumabil, fiind frecvent aruncat. Această situație conduce la risipă alimentară și la utilizarea ineficientă a fondurilor publice. De asemenea, fructele distribuite nu sunt suficient de diversificate, ceea ce reduce interesul copiilor pentru consum”, se arată în petiție.

- articolul continuă mai jos -

În unele unități de învățământ, directorii confirmă existența unor deficiențe și situații în care au fost returnate produse neconforme. Un director a declarat: „Am avut surpriza de a găsi și insecte în biscuiți”.

„Copiii de gimnaziu sunt mai pretențioși”

Există însă și școli în care conducerea spune că produsele sunt acceptate fără probleme majore. Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 21 din Sibiu, Violeta Solomon, afirmă că, în unitatea pe care o conduce, elevii din ciclul primar consumă produsele într-o măsură mai mare decât cei de gimnaziu.

„La noi nu consider că sunt probleme din acest punct de vedere. Copiii chiar le consumă, mai ales cei de primar. Chiar am întrebat-o de curând pe doamna care se ocupă de aceste produse și mi-a spus că nu sunt probleme. Cele mai apreciate sunt fructele și iaurtul, dar și calitatea cornului a crescut în ultimul timp. Cei de la gimnaziu sunt mai pretențioși. Dar știți cum sunt copiii când cresc, mai ales când dau, din păcate, de gustul produselor de fast food”, a declarat directorul.