Lanțul american de pizzerii Papa John’s a anunțat că va închide aproximativ 300 de restaurante neperformante din America de Nord până la finalul anului viitor. Potrivit conducerii companiei, aproximativ 200 dintre aceste locații urmează să fie închise chiar în cursul acestui an, scrie Fox Business.

Decizia a fost explicată de directorul financiar Ravi Thanawala în cadrul prezentării rezultatelor financiare pe trimestrul al patrulea. Oficialul a precizat că restaurantele vizate sunt, în mare parte, unități operate în franciză, deschise de peste zece ani și cu vânzări anuale sub 600.000 de dolari. În unele cazuri, compania consideră că vânzările pot fi redirecționate eficient către alte restaurante din apropiere.

Reprezentanții companiei susțin că măsura va contribui la consolidarea rețelei și la creșterea vânzărilor medii per unitate cu cel puțin 3 la sută. Totodată, închiderea restaurantelor slabe ar urma să permită francizaților să își concentreze resursele asupra locațiilor profitabile și asupra deschiderii de noi unități în piețe considerate prioritare.

În ciuda acestor închideri, compania subliniază că majoritatea restaurantelor sale la nivel global au avut performanțe bune de a lungul anilor și au generat randamente solide atât pentru corporație, cât și pentru francizați. Oficialii consideră că eliminarea unităților neperformante este una dintre cele mai eficiente metode de a îmbunătăți profitabilitatea și sănătatea generală a rețelei.

Anunțul vine într un context economic dificil. Compania a raportat o scădere de 5,4 la sută a vânzărilor comparabile în trimestrul al patrulea, pe fondul unui consum mai slab și al unui mediu promoțional intens. La finalul trimestrului al patrulea din 2025, Papa John’s opera 3.523 de restaurante în America de Nord și a deschis 96 de locații noi în ultimul an fiscal.

Tendința nu este singulară în industrie. Lanțul rival Pizza Hut a anunțat recent că va închide 250 de restaurante din Statele Unite până în luna iunie, ca parte a unui plan mai amplu de modernizare derulat de compania mamă Yum! Brands.

Astfel, marile branduri din sectorul pizza își ajustează strategiile, încercând să își eficientizeze operațiunile într un climat economic tot mai competitiv și impredictibil.