Pentru cei care sunt la dietă și se feresc de carbohidrați, numărând caloriile, o felie de pâine e ceva visat și dorit. Ce-ai zice să încerci să-ți faci o pâine de casă din doar trei ingrediente, fără ca făina să fie niciunul dintre ele?

În plus, neavând făină nu conține nici gluten și poate fi testată de cei cu boală celiacă sau afecțiuni inflamatorii digestive.

Nu conține nici drojdie așa că nu trebuie să aștepți să crească aluatul.

Ingrediente pâine

1 cană de iaurt grecesc fără zahăr sau arome

2 ouă

1/2 linguriță de praf de copt.

Preparare

Setați cuptorul la 175 °C. Ungeți ușor o formă mică pentru pâine sau folosiți o formă de silicon pentru a facilita scoaterea pâinii după coacere. Într-un bol, amestecați iaurtul grecesc, ouăle și praful de copt. Bateți bine compoziția până când devine omogenă și nu mai are cocoloașe. Turnați aluatul în forma pregătită anterior. Coaceți timp de 25-30 de minute, sau până când suprafața este aurie, iar un test cu scobitoarea (introdusă în centru) indică faptul că este gata (scobitoarea iese curată). Lăsați pâinea să se răcească complet în formă înainte de a o tăia. Păstrați resturile la frigider, într-un recipient închis ermetic.

- articolul continuă mai jos -

Deoarece are puține ingrediente, textura va fi mult mai moale decât cea a pâinii clasice. Îi poți pune și condimente dacă dorești.