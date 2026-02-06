Sibienii și turiștii vor avea ocazia, în luna martie, să mănânce la restaurantele din oraș la prețuri mai accesibile. Organizația Patronală HoReCa Sibiu a anunțat lansarea campaniei Săptămâna Gastronomică Sibiu, un eveniment care se va desfășura pe durata unei săptămâni și care își propune să apropie publicul de scena culinară locală, informează publicația locală Turnul Sfatului.

Inițiativa urmărește să ofere posibilitatea de a testa preparatele mai multor restaurante la tarife mai mici decât cEle practicate în mod obișnuit, astfel încât participanții să poată descoperi mai ușor oferta gastronomică din Sibiu.

„Concepută ca o invitație la descoperire, campania se adresează atât sibienilor, cât și turiștilor, oferindu-le ocazia de a experimenta preparate reprezentative din restaurantele participante, într-un format accesibil și prietenos”, a transmis organizația.

Până în prezent, 29 de restaurante membre ale Organizației Patronale HoReCa Sibiu s-au înscris în campanie.

Organizatorii anunță că înscrierile rămân deschise și îi invită pe operatorii din domeniu care doresc să participe la Săptămâna Gastronomică Sibiu să se alăture inițiativei, contactând adresa de e-mail organizatiahorecasibiu@gmail.com sau numărul de telefon +40 724 047 990.