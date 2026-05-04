Un studiu realizat de compania Bookingham pe un eșantion de aproape 500 de adulți din mediul urban arată o diferență clară între obiceiurile de consum zilnice și alegerile făcute la prima întâlnire romantică. Deși berea blondă domină consumul curent, aceasta dispare aproape complet din contextul „date night”.

Potrivit datelor, 49% dintre români consumă frecvent bere lager în viața de zi cu zi, urmată de vinul roșu (34%), vinul alb (28%) și rosé (27%). Totuși, când vine vorba de prima întâlnire, preferințele se schimbă radical.

Aproape 41% dintre respondenți spun că nu consumă deloc alcool la o primă întâlnire. Dintre cei care aleg totuși o băutură, 37% optează pentru vin, 14% pentru cocktailuri, iar doar 4% comandă bere. Whisky-ul, prezent în mod obișnuit în consumul a 21% dintre respondenți, scade sub pragul de 2% în acest context.

Diferențe între femei și bărbați

Studiul indică variații și în funcție de gen. 42% dintre bărbați aleg vinul la prima întâlnire, deși în mod curent preferă berea și whisky-ul. În cazul femeilor, 22% optează pentru cocktailuri, în timp ce în viața de zi cu zi preferințele merg mai degrabă către vin rosé, cidru sau prosecco.

Procentul celor care nu consumă alcool la prima întâlnire este aproape identic: 40% atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților.

Generația Z (18–25 de ani) are cel mai variat consum de alcool în mod obișnuit, de la bere și whisky până la cocktailuri sau vodcă. Cu toate acestea, la prima întâlnire, 43% aleg vinul, cel mai ridicat procent dintre toate categoriile de vârstă.

La polul opus, persoanele din generația X (46–55 de ani) sunt cele mai rezervate: 51% spun că nu consumă deloc alcool în acest context. Millennials se împart între vin și abstinență, fiecare opțiune fiind aleasă de aproximativ 40% dintre respondenți.

Brandurile populare nu contează la prima întâlnire

În consumul general, cele mai menționate branduri sunt Ursus, Jack Daniel’s și Heineken. Cu toate acestea, niciunul nu apare ca alegere dominantă pentru prima întâlnire. Românii aleg mai degrabă tipul de băutură, nu un brand anume, atunci când vor să facă o impresie.

Datele arată că 73% dintre români comandă rar sau deloc alcool la restaurant. În acest context, prima întâlnire rămâne una dintre puținele ocazii în care băuturile alcoolice sunt comandate mai frecvent.

Preferințele sunt clare: vin la pahar și cocktailuri. Berea sau băuturile tari nu sunt asociate cu acest tip de ieșire. Pentru operatorii din HoReCa, studiul sugerează că oferta pentru astfel de ocazii ar trebui adaptată, cu accent pe selecții de vin accesibile și cocktailuri bine executate.

Studiul a fost realizat de Bookingham în decembrie 2025, pe un eșantion de 493 de respondenți din mediul urban, printr-un sondaj online. Eșantionul include persoane de vârste și venituri diferite, din mai multe regiuni ale țării.