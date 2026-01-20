O plajă din Anglia a fost acoperită de cartofi cruzi pentru prăjit și ceapă, după ce un vas și-a pierdut încărcătura la începutul acestei luni, relatează CNN Travel.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Operațiunile de curățare pe coasta East Sussex, în sud-estul Angliei, au început marți. Containerele au căzut în mare în timpul furtunilor de la sfârșitul anului trecut și începutul lunii ianuarie, conform consiliului local.

Joel Bonnici, locuitor din orașul stațiune Eastbourne, a declarat că ceapa a început să apară pe mal miercurea trecută. Unii rezidenți au ajutat la colectarea pungilor de plastic în care erau ambalate legumele. Bonnici și partenera sa, Trisha, mergeau sâmbătă spre Falling Sands pentru a vedea focile. Aceștia au adunat pungile de ceapă întâlnite pe drum. Bonnici spune că nu se așteptau să vadă cartofi și pungi întinse pe plaja de lângă far. De la distanță, plaja părea acoperită de nisip galben, ca o insulă tropicală.

Cei doi au decis să se oprească din drumeție și au petrecut câteva ore strângând cât mai multe pungi până s-a întunecat. Și alte familii au procedat la fel. Grupul ecologist Plastic Free Eastbourne a cerut să vină cât mai mulți voluntari duminică.

Grupul a explicat că focile și alte animale marine confundă adesea plasticul cu hrana, în special pungile care seamănă cu meduzele în apă. Poluarea cu plastic este o amenințare gravă pentru ele. Bonnici a spus că situația este complicată deoarece deșeurile se află la câțiva metri de o colonie de 20 sau 30 de foci. Duminică, mulți localnici au venit să ajute la curățenie. Voluntarii au fost avertizați să evite perioadele de flux.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Municipal Eastbourne a declarat luni că majoritatea ambalajelor pentru cartofi au fost deja îndepărtate de voluntari. Consiliul a mulțumit celor care au lucrat în ultimele zile pentru a curăța plajele. Și alte zone din apropiere au fost afectate de resturile de pe navă. Consiliul din Brighton și Hove a raportat că a colectat vineri 1,9 tone de deșeuri, de aproape patru ori mai mult decât media obișnuită pentru această perioadă a anului.

Compania Brand Marine a precizat că se ocupă de operațiunile de recuperare în numele proprietarului navei de containere Lombok Strait. Aceasta a pierdut 17 containere frigorifice cu alimente în timpul unei furtuni pe 8 ianuarie. Firma colaborează cu autoritățile locale și Paza de Coastă pentru localizarea și recuperarea acestora.