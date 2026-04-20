Compania OLYMPOS a fost recompensată cu patru premii de aur la ediția din 2026 a Monde Selection Quality Awards, confirmând poziționarea sa ca producător de lactate premium, apreciate pentru calitate, valoare nutrițională și gust.

Unul dintre premiile de aur a fost acordat iaurtului OLYMPOS 2% strecurat, care se evidențiază prin textura cremoasă, conținutul ridicat de proteine și gustul autentic. Produsul este realizat din lapte 100% grecesc și se adresează consumatorilor interesați de o alimentație echilibrată.

Gama de băuturi lactate DRINK EAT OLYMPUS, trei premii de aur!

În același timp, gama de băuturi lactate DRINK EAT OLYMPUS a obținut trei premii de aur, pentru variantele Pistachio, Vanilla și Strawberry. Produsele au fost apreciate pentru caracterul lor inovator și profilul nutrițional complet, potrivit ypaithros.gr

Băuturile DRINK EAT sunt concepute ca soluții rapide pentru un stil de viață activ, oferind o masă completă într-un singur produs. Acestea sunt disponibile în ambalaje de 500 ml și combină gustul cu beneficiile nutriționale, fiind potrivite pentru consum la birou, în deplasare sau acasă.

Fiecare produs are 35 de grame de proteine, 26 de vitamine și oligoelemente

Fiecare produs din gamă oferă 35 de grame de proteine, conține 26 de vitamine și oligoelemente, nu are zahăr adăugat și este fără lactoză. În plus, reprezintă o sursă importantă de calciu, fiind realizat exclusiv din lapte grecesc.

Prin aceste distincții, OLYMPOS își reconfirmă strategia de a investi constant în calitate și inovație, dezvoltând produse care răspund cerințelor consumatorului modern, tot mai atent la echilibrul dintre nutriție și plăcerea gustului.

Olympos și-a consolidat identitatea în jurul ideii de autenticitate și calitate, mizând pe rețete tradiționale grecești, în special în categoria iaurtului de tip „grecesc”, care a devenit un reper internațional.

Brandul beneficiază de expertiza grupului Hellenic Dairies, unul dintre cei mai importanți producători de lactate din Europa de Sud-Est, cu activități extinse în procesarea laptelui și distribuția produselor alimentare.

Extinderea internațională a fost un pas strategic important: compania a investit în unități moderne de producție în mai multe țări, inclusiv în România, unde operează una dintre cele mai mari fabrici ale grupului din regiune. Această unitate a devenit un hub regional pentru producția și exportul de lactate.

Care sunt produsele de top ale Olympos

Portofoliul Olympos include:

iaurturi (simple și cu fructe)

lapte proaspăt și UHT

brânzeturi tradiționale (inclusiv feta)

smântână și alte produse lactate

Brandul se poziționează în segmentul premium, punând accent pe ingrediente naturale și procese controlate de producție. În același timp, compania a investit în tehnologii moderne pentru a răspunde cererii tot mai mari de produse sigure și de calitate constantă.

Prin combinația dintre tradiție și inovație, Olympos a devenit un nume recunoscut nu doar în Grecia, ci și pe piețele din Europa Centrală și de Est, unde cererea pentru produse lactate autentice este în creștere.