Mai multe ovine au fost ucise de o haită de lupi, în comuna Chiojdu, un atac rar în zonă, consideră administraţia locală, pus pe seama antropizării lupului şi a lipsei de hrană în habitatul natural, transmite Agerpres.

Direcţia Judeţeană de Mediu (DJM) Buzău participat în luna noiembrie la 31 comisii de evaluare şi constatare a pagubelor produse de animale sălbatice din specii strict protejate.

“Dintre acestea, 12 pagube au fost produse de lupi în teritoriile Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT)-urilor: Chiliile, Colţi, Scorţoasa, Odăile, Săruleşti, Vintilă Vodă, Căneşti, Chiojdu. 19 pagube au fost produse de urşi în teritoriile UAT-urilor: Chiliile, Cozieni, Murgeşti, Mânzăleşti, Brăeşti, Scorţoasa, Bisoca, Cernăteşti, Gura Teghii, Pardoşi, Mărgăriteşti. Valoarea despăgubirilor acordate persoanelor fizice pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, care au fost aprobate prin deciziile emise în luna noiembrie, este de: 72.385,34 lei pentru pagubele produse de urs şi de 11.728 lei pentru pagubele produse de lupi”, informează DJM Buzău.

Mai mulți factori posibili

Opt ovine au fost ucise în urma atacului de la Chiojdu, autoritățile punând atacul pe seama mai multor factori.

“De câteva luni a apărut pe raza comunei o haită de lupi, este un fenomen mai rar, suntem precauţi. A fost un singur atac în ultima perioadă destul de important, au fost ucise 8 ovine. Am întocmit dosare de despăgubire, alte prezenţe nu am mai avut. Prezenţa lor aş putea să o pun pe seama faptului că probabil lupul se antropizează la fel ca şi ursul, nu se mai teme atât de mult de oameni, probabil şi lipsa hranei. Pesta porcină a decimat efectivele de mistreţi, ei atacau şi mistreţi, aveau hrană suficientă, se produc modificări în natură, probabil este de vină şi clima. Îmbucurător este că s-au rărit atacurile şi prezenţele ursului brun, înseamnă că dau roade măsurile de prevenţie luate la Chiojdu, respectiv patrulele organizate în fiecare seară, sau la două seri ori în zonele cu potenţial de atac”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Chiojdu, Gheorghe Neamţu.

Pentru a beneficia de despăgubiri, persoana păgubită trebuie să depună o cerere la primăria localităţii unde a avut loc atacul. Ulterior o comisie efectuează verificări în teren şi adună probe în baza cărora decide cui revine răspunderea civilă şi care este valoarea despăgubirii. În baza documentelor, directorul autorităţii locale de mediu emite decizii de aprobare sau neaprobare a răspunderii civile şi de acordare sau de neacordare a despăgubirilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii pagubelor.