400 de agenți au fost desfășurați în jurul orașului Barcelona, ca răspuns la focarul de pestă porcină africană, iar misiunea lor este prevenirea extinderii bolii extrem de letale la porci în afara zonei delimitate, pornind de la terenurile din apropierea campusului Universității Autonome a Barcelonei, unde au fost localizați primii mistreți morți, relatează El Periodico.

Au fost trimiși în Catalonia 80 de militari din Unitatea Militară de Urgențe

Pe lângă agenții rurali, guvernul regional a solicitat și aducerea unui contingent al Unitatea Militară de Urgențe. Pe termen lung obiectivul este eliminarea completă a mistreților pe o rază de șase kilometri în jurul locurilor unde au fost găsite cadavrele exemplarelor infectate și reducerea populației speciei în raza de securitate, care se întinde pe până la 20 de kilometri în jurul zonei zero.

Planul de blocare a răspândirii pestei porcine africane

Aceste măsuri sunt stipulate în Planul de blocare a răspândirii pestei porcine africane al Departamentului de Agricultură al Guvernului Catalan. Documentul stabilește că, odată ce prima etapă a alarmei se va diminua, prezența porcilor sălbatici va trebui eliminată din porțiunea delimitată unde a fost deja restricționat accesul pe drumurile de munte și în parcurile naturale, încă din weekend.

„Odată ce în interiorul zonei infectate faza de virulență maximă a trecut și se observă o scădere a mortalității, mistreții rămași în viață în zonă vor trebui capturați prin metode care să le împiedice dispersia”, prevede protocolul elaborat de serviciul de sănătate animală catalan. Norma precizează că „hăituielile nu sunt aplicabile” și că intervenția trebuie să fie chirurgicală. „Vânătorii vor trebui să se asigure că împușcătura permite doborârea imediată a animalului”, se arată în document. Aceeași directivă adaugă că trebuie „garantată dispersia minimă și că nu rămâne niciun animal rănit” în timpul capturării.

Interdicții de vânătoare și delimitarea unei zone de securitate

O zonă largă din apropierea Barcelonei și din interiorul regiunii Vallès Occidental, incluzând zone întregi din localități precum Sabadell, Sant Cugat și Cerdanyola, locul presupus al originii infecției, vor rămâne fără mistreți. Deocamdată, planul decretează „interdicția totală a vânătorii de mistreți” și „a celorlalte specii cinegetice, atât de vânătoare mare, cât și mică, precum și a pescuitului continental” în perimetrul unde a fost instituit cordonul sanitar.

De asemenea, se menționează că „ajutorul câinilor este exclus” pentru îndeplinirea sarcinii, cu excepția cazului în care sunt „special dresați pentru detectarea cadavrelor și sunt conduși de personal adecvat instruit” pentru a evita ca patrupedele canine să atingă resturile contaminate. În zona considerată cu risc ridicat, obiectivele sunt „evitarea dispersării accidentale a virusului” în sectoarele libere de pestă porcină, izolarea mistreților, obstrucționarea contactelor între grupuri de exemplare și transportarea cadavrelor de animale infectate pentru a fi distruse în condiții de biosecuritate.

Reducerea drastică a densității

Fără a impune eradicarea generală a întregii populații de mistreți, regulamentul mai stipulează că „densitatea mistreților trebuie redusă drastic” în cel de-al doilea inel de protecție, zona declarată de supraveghere, care include flancul muntelui Collserola ce aparține Barcelonei, printre alte localități. Această diminuare a exemplarelor este propusă pentru a „minimiza riscul de contact cu mistreți infectați” și necesită elaborarea unui plan „cât mai curând posibil” pentru a fi pus în practică.

Planul de contingență clarifică faptul că „se poate conta pe colaborarea vânătorilor pentru a duce la îndeplinire această măsură” menită să reducă proliferarea mistreților. În acest scop, va trebui evaluat „cum să fie doborât numărul maxim de exemplare, cauzând un minim de mișcare a animalelor către zonele adiacente” pentru a atenua pericolul de diseminare a virusului. De asemenea, este necesar să se evite deplasarea mistreților din cercul de supraveghere în cel de infecție și invers, pentru ca boala să nu se răspândească.

Cauza focarului ar putea fi resturile de mâncare aruncate în coșurile de gunoi din Parcul Natural Collserola

Autoritățile suspectează o răspândire a infecției prin intermediul resturilor de mâncare contaminate aruncate în coșurile de gunoi din zona montană sau în refugiile de pe autostradă. Cum prin zonă traficul internațional este extrem de dens orice sandviș cu un mezel de porc contaminat putea ajunge în hrana acestor animale sălbatice, obișnuite din ce în ce mai mult să își ia masa din reziduurile menajere ale oamenilor.

Spania este al treilea exportator mondial de carne de porc, iar extinderea infecțiilor cu pestă porcină africană ar debalansa grav economia spaniolă, în condițiile în care deja anumite țări (precum China, principală piață de export a Spaniei) au interzis sau suspendat importul de carne de porc din Regat.