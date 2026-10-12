Cozi la mici și pastramă în Obor. Cât a costat meniul tradițional la festival

12 oct. 2026, Gusturi locale
Cozi la mici și pastramă în Obor. Cât a costat meniul tradițional la festival
foto Mediafax
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Peste 20.000 de persoane au vizitat OctOBOR Fest, organizat în weekend în Piața Obor din București. Micii, pastrama la grătar, bulzul și sarmalele s-au numărat printre preparatele căutate de participanți, care au stat la cozi pentru mâncare. O porție de mici a costat 20 de lei, pastrama la grătar, 70 de lei, iar un pahar de bere, 10 lei, potrivit Observator News.

Piața Obor s-a transformat în weekend într-un loc de întâlnire pentru bucureștenii atrași de preparatele tradiționale și de atmosfera târgurilor de toamnă. La OctOBOR Fest, grătarele au fost în centrul atenției, cu ceafă de porc, coaste, mici, cârnați și pastramă de oaie. Din meniu nu au lipsit nici bulzul, sarmalele, balmoșul și fasolea cu ciolan.

Aglomerația a fost una dintre caracteristicile evenimentului, iar la standurile cu mâncare s-au format cozi impresionante.

„Super aglomerat”, a spus unul dintre cumpărători, în timp ce un alt vizitator s-a declarat fascinat de atmosfera din piață și de numărul mare de oameni care așteptau pentru o porție de mici.

„Experiența de a vedea o mulțime de lume, de a experimenta aglomerația, Oborul reprezintă esența Bucureștiului”, au spus vizitatori.

Cât au costat micii și pastrama la OctOBOR Fest

Prețurile preparatelor au fost de interes pentru cei care au ajuns la festival. O porție de mici a costat 20 de lei, o porție de pastramă la grătar, 70 de lei, iar un pahar de bere, 10 lei.

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Pastrama a fost una dintre atracțiile culinare ale evenimentului. Bucătarul Nicolae a explicat că preparatul trebuie să stea la maturat cel puțin două săptămâni înainte de a fi pus pe grătar, pentru ca fibra cărnii să se frăgezească.

Acesta a vorbit și despre pastrama din carne de miel și berbecuț, inclusiv despre carnea de miel din 2026, pe care a vrut să o ofere vizitatorilor.

„Nu răzbim să le facem, abia răzbim cu pastrama și cu micii”, a declarat bucătarul, referindu-se la cererea mare.

Muzică live și preparate tradiționale

Pe lângă oferta gastronomică, OctOBOR Fest a inclus spectacole de muzică live, cu artiști, formații și un ansamblu tradițional românesc.

Organizatorii au mizat pe combinația dintre mâncarea tradițională și divertisment, într-un spațiu cunoscut pentru comerțul cu produse alimentare și pentru preparatele gata de consum.

Potrivit organizatorilor, peste 20.000 de vizitatori au ajuns la festival pe parcursul celor trei zile.

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