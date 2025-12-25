La Bistro de l’Arte, din Brașov găsești „mâncare și ospitalitate așa cum și-ar dori oricare dintre noi să primească”. Așa scrie pe site-ul localului, așa este și după ce i-ai trecut pragul și te-ai așezat la masă. Mancarea e proaspătă, cu ingrediente din surse locale, rețetele sunt „autohtone sau de prin lume adunate”, iar Oana Coantă, chef premiat la toate galele HoReCa din România, e mereu în căutate de idei și rețete noi.

În interviul pe care ni l-a acordat la Barcelona, unde se afla la începutul lunii decembrie la un eveniment pentru românii de aici, chef Oana Coantă ne-a povestit, cum vede gastronomia românească și ce ar trebui, în opinia sa, făcut pentru o mai bună promovare în afara țării. Iar de Crăciun am aflat că nu are planuri speciale și nici preparate anume pe care le gătește. Doar lucruri bune, de sezon, de iarnă, pe care le pune pe masă clienților sau le împarte cu cei dragi.

Bistroul a avut un parcurs corect

Bistro de l’Arte a fost deschis acum 20 de ani în Brașov și a evoulat de la o mâncare populară în anii 90, internațională, la o bucătărie locală autentică, iar Oana Coantă documentează permanent căutând rețete locale, clasice, din diferite zone ale României.

„Este o muncă obligatorie, spune ea. Dacă ești un bucătar bun, trebuie să te documentezi, să știi ce a fost și ce poți face cu ce a fost”. Doar așa se pune în valoare bucătaria tradițională.”

Trebuie făcută diferența între bucătăria de sat și bucătăria de oraș

„Oamenii când spun bucătărie tradițională se referă doar la bucătăria de sat. În Brașov, în oraș, bucătăria avea influențe austro-ungare, se mânca mult mai elevat”, susține Oana.

Mâncarea tradițională este regională, nu națională

Chef Coantă crede că fiecare zonă a României ar trebui să-și promoveze gastronomia și rețetele proprii, dar pentru asta ar trebui „o strategie de turism, chiar locală, nu neapărat internațională. Turiștii nu sunt neapărat străini”. „NU există preparate românești, punct. Există preparate din Bucovina, din Maramureș etc.”

De Crăciun la Bistro de l’Arte se gătește de sezon, de iarnă, fără preparate specifice

„Niciodată n-am făcut preparate d-aste specifice, piftie, salată de boeuf…salată de boeuf mai facem câteodată. Dar nu venim cu aceleași lucruri cu care vine toată lumea. Iar acasă, cum eu gătesc toată ziua – spune Oana – prefer să beau un ceai și să mănânc o prăjitură și să-i mai las și pe alții să gătească și eu să mă bucur de liniște”.