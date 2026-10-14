O campanie inedită de promovare turistică din Finlanda propune unul dintre cele mai neobișnuite joburi ale momentului: un „nas” care să exploreze insulele arhipelagului Turku și să cartografieze identitatea olfactivă a regiunii: de la briză marină sărată până la cele mai apetisante arome culinare locale.

Candidatul selectat va primi un onorariu de 2.000 de euro, având toate cheltuielile de transport, cazare și masă complet asigurate, notează portalul wersm.com.

De la pâinea caldă la supa de pește proaspăt gătită

Inițiativa celor de la Visit Turku Archipelago pleacă de la o limitare evidentă a reclamelor clasice: clipurile video și fotografiile pot surprinde peisaje sau apusuri, însă sunt incapabile să transmită mirosul de mâncare proaspătă sau parfumul locului.

Persoana aleasă va petrece între 5 și 7 zile în arhipelag (în perioada mai-iunie 2027), având misiunea de a descoperi și descrie aromele întâlnite. Aburii de pâine proaspăt scoasă din cuptor, izul inconfundabil de supă de pește fierbinte, somon afumat pe lemn de mesteacăn sunt doar câteva exemple din domeniul gastronomic. Aerul marin sărat amestecat cu mirosul de rășină din pădurile de pini, lână udă, lemn de saună încins și frânghii de ambarcațiune sunt și ele în top.

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Călătoria va fi documentată prin fotografii și videoclipuri ce vor fi publicate pe canalele oficiale de social media ale organizației. „Get a Nose Job”.

Cum poți aplica pentru postul de tester de arome

Promovată cu umor de actorul francez Lambert Wilson, care apare în clipul de prezentare mirosind de la preparate culinare aburinde până la excremente de cerb, campania „Get a Nose Job” își așteaptă candidații până pe 25 octombrie.

Condiții de înscriere:

Publicarea unui clip video: Candidații trebuie să posteze pe Instagram sau TikTok un videoclip public în care analizează și descriu într-un mod creativ un miros la alegere (ideal o aromă alimentară sau din natură).

Fără experiență în parfumerie: Nu se cere calificare în domeniul olfactiv sau al somelierilor, dar candidatul trebuie să aibă drept de muncă în Finlanda și să fie dezinvolt în fața camerei.

O strategie de marketing imposibil de reprodus pe ecrane

Într-o industrie turistică suprasaturată de aceleași imagini vizuale, Turku mizează pe faptul că mirosul mâncării și al naturii nu poate fi descărcat de pe internet. Prin provocarea simțului olfactiv, campania reușește să trezească pofta de călătorie (și apetitul culinar) a potențialilor turiști, transformând o simplă vizită într-o adevărată experiență senzorială completă.