Cum miros insulele arhipelagul finlandez? Se caută un „nas” plătit cu 2.000 € pentru a explora aromele locului. De la mirosul de supă de pește și pâine până la cel al brizei marine sau al saunei

14 oct. 2026, Călătorii Culinare
Cum miros insulele arhipelagul finlandez? Se caută un „nas" plătit cu 2.000 € pentru a explora aromele locului. De la mirosul de supă de pește și pâine până la cel al brizei marine sau al saunei
Foto: Finnlines
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. De la pâinea caldă la supa de pește proaspăt gătită
  2. Cum poți aplica pentru postul de tester de arome
  3. O strategie de marketing imposibil de reprodus pe ecrane

O campanie inedită de promovare turistică din Finlanda propune unul dintre cele mai neobișnuite joburi ale momentului: un „nas” care să exploreze insulele arhipelagului Turku și să cartografieze identitatea olfactivă a regiunii: de la briză marină sărată până la cele mai apetisante arome culinare locale.

Candidatul selectat va primi un onorariu de 2.000 de euro, având toate cheltuielile de transport, cazare și masă complet asigurate, notează portalul wersm.com.

De la pâinea caldă la supa de pește proaspăt gătită

Inițiativa celor de la Visit Turku Archipelago pleacă de la o limitare evidentă a reclamelor clasice: clipurile video și fotografiile pot surprinde peisaje sau apusuri, însă sunt incapabile să transmită mirosul de mâncare proaspătă sau parfumul locului.

Persoana aleasă va petrece între 5 și 7 zile în arhipelag (în perioada mai-iunie 2027), având misiunea de a descoperi și descrie aromele întâlnite. Aburii de pâine proaspăt scoasă din cuptor, izul inconfundabil de supă de pește fierbinte, somon afumat pe lemn de mesteacăn sunt doar câteva exemple din domeniul gastronomic. Aerul marin sărat amestecat cu mirosul de rășină din pădurile de pini, lână udă, lemn de saună încins și frânghii de ambarcațiune sunt și ele în top.

- articolul continuă mai jos -

Călătoria va fi documentată prin fotografii și videoclipuri ce vor fi publicate pe canalele oficiale de social media ale organizației. „Get a Nose Job”.

Cum poți aplica pentru postul de tester de arome

Promovată cu umor de actorul francez Lambert Wilson, care apare în clipul de prezentare mirosind de la preparate culinare aburinde până la excremente de cerb, campania „Get a Nose Job” își așteaptă candidații până pe 25 octombrie.

Condiții de înscriere:

  • Publicarea unui clip video: Candidații trebuie să posteze pe Instagram sau TikTok un videoclip public în care analizează și descriu într-un mod creativ un miros la alegere (ideal o aromă alimentară sau din natură).
  • Fără experiență în parfumerie: Nu se cere calificare în domeniul olfactiv sau al somelierilor, dar candidatul trebuie să aibă drept de muncă în Finlanda și să fie dezinvolt în fața camerei.

O strategie de marketing imposibil de reprodus pe ecrane

Într-o industrie turistică suprasaturată de aceleași imagini vizuale, Turku mizează pe faptul că mirosul mâncării și al naturii nu poate fi descărcat de pe internet. Prin provocarea simțului olfactiv, campania reușește să trezească pofta de călătorie (și apetitul culinar) a potențialilor turiști, transformând o simplă vizită într-o adevărată experiență senzorială completă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
13 oct.
FOTO-VIDEO | Pălincă românească îmbogățită cu fulgi de aur și cu canabis / A ajuns inclusiv la luptătorii de sumo din Japonia: „S-au făcut rachete și s-au postat pe internet”
FOTO-VIDEO | Pălincă românească îmbogățită cu fulgi de aur și cu canabis / A ajuns inclusiv la luptătorii de sumo din Japonia: „S-au făcut rachete și s-au postat pe internet”
Călătorii Culinare
11 oct.
Ce este mierea albă / Se obține din „iarba sfântă” care crește la 2.000 de metri altitudine / FAO o recunoaște ca produs local / Ce beneficii are și cum se deosebește de mierea obișnuită
Ce este mierea albă / Se obține din „iarba sfântă” care crește la 2.000 de metri altitudine / FAO o recunoaște ca produs local / Ce beneficii are și cum se deosebește de mierea obișnuită
Călătorii Culinare
10 oct.
Ce nu ar comanda un chef într-un restaurant indian / De la chicken tikka prea roșu la naan palid și curry „universal” / Semnele care îl fac să devină suspicios
Ce nu ar comanda un chef într-un restaurant indian / De la chicken tikka prea roșu la naan palid și curry „universal” / Semnele care îl fac să devină suspicios
Călătorii Culinare
08 oct.
Krapfenul de 4 euro, prăjitura care a provocat isterie în Dolomiți / Turiștii stau la coadă pentru preparatul devenit viral pe TikTok / Localnicii avertizează asupra „turismului de algoritm”
Krapfenul de 4 euro, prăjitura care a provocat isterie în Dolomiți / Turiștii stau la coadă pentru preparatul devenit viral pe TikTok / Localnicii avertizează asupra „turismului de algoritm”
Gusturi locale
08 oct.
FOTO-VIDEO | Tradiția veche de sute de ani din Maramureș: culesul strugurilor devine clacă, iar munca se termină cu horincă și bucate / Ce este „suretitul”
FOTO-VIDEO | Tradiția veche de sute de ani din Maramureș: culesul strugurilor devine clacă, iar munca se termină cu horincă și bucate / Ce este „suretitul”
Recomandări
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
G4Media
EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Uleiul de măsline intră sub un CONTROL STRICT! Ce măsură a fost introdusă?!
Mediafax Spania
Trucul etichetelor galbene folosite la peste 170 de produse din supermarketuri!
CSID
Ce NU trebuie să facă creștinii de Sfânta Parascheva. Se spune că aceste lucruri aduc ghinion pe 14 octombrie
CSID
Vezi des numărul 333? Ce mesaj ar putea transmite despre viața ta

Cele mai noi articole

Atacul cibernetic de la supermarketurile din Franța, cauzat de erori elementare. Parole banale și sisteme neactualizate au permis hackerilor să încălzească frigiderele la 50°C
Atacul cibernetic de la supermarketurile din Franța, cauzat de erori elementare. Parole banale și sisteme neactualizate au permis hackerilor să încălzească frigiderele la 50°C
„Gastroficarea” orașelor. De ce mâncarea a ajuns să aibă același gust peste tot, iar oamenii aleg în proporție tot mai mare produse pe care le cunosc
„Gastroficarea” orașelor. De ce mâncarea a ajuns să aibă același gust peste tot, iar oamenii aleg în proporție tot mai mare produse pe care le cunosc
Parlamentul a votat modificarea Legii privind pesta porcină africană. Sancțiuni drastice pentru transportul ilegal, zone de siguranță și noi reguli pentru despăgubiri
Parlamentul a votat modificarea Legii privind pesta porcină africană. Sancțiuni drastice pentru transportul ilegal, zone de siguranță și noi reguli pentru despăgubiri
Vă duceți să vă vaccinați, tu sau copilul? Aveți grijă ce mâncați înainte de a merge la policlinică. Pentru că febra de după vaccin e provocată de alimentație
Vă duceți să vă vaccinați, tu sau copilul? Aveți grijă ce mâncați înainte de a merge la policlinică. Pentru că febra de după vaccin e provocată de alimentație
FOTO | „Asta ne trebuia, nu săli de jocuri de noroc” / Un aprozar deschis la Sibiu vinde legume românești cu prețuri sub 10 lei/kg / Magazinul este, de fapt, o cooperativă agricolă formată din 75 de familii de producători
FOTO | „Asta ne trebuia, nu săli de jocuri de noroc” / Un aprozar deschis la Sibiu vinde legume românești cu prețuri sub 10 lei/kg / Magazinul este, de fapt, o cooperativă agricolă formată din 75 de familii de producători