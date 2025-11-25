Compania cu capital 100% românesc AnimaWings lansează două noi pachete de servicii: priority all inclusive și priority all inclusive plus. Noile opțiuni reunesc într-un singur produs servicii de bagaje, masă, băuturi, locuri premium, prioritate la check in și îmbarcare, dar și flexibilitate în modificarea rezervărilor.

Cele două pachete vor fi introduse doar pe rutele internaționale, după cum a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings, marți, într-o conferință de presă.

Conform sursei citate, pachetul „priority all inclusive” include un bagaj mic de cabină de 4 kg și un bagaj mare de cabină de 8 kg, un meniu de mâncare rece sau caldă, un pachet de băuturi alcoolice și nealcoolice la alegere, un pachet degustări dulci și sărate, prioritate la check in și îmbarcare precum și posibilitatea de a aduce anumite modificări rezervării înainte de călătorie.

„Toate aceste beneficii sunt disponibile printr-un upgrade de 35 € pe persoană pe segment de zbor”, a spus Pandel.

Pachetul „priority all inclusive plus” preia toate aceste beneficii, adăugând un bagaj de cală de 23kg. Acest upgrade va costa 75 de euro.

Meniul este semnat de chef Alex Petricean. Selecția de vinuri (alb și rose) este de la Crama Darabont.

„Când a desenat a aceste meniuri, Alex Petricean a ținut foarte tare la furnizorii pe care ii folosim când facem aceste meniuri. Meniurile nu sunt la alegere, dar se schimbă săptămânal”.

„Miniatur”, la bordul AnimaWings

„Vinul nostru provine din județul Bihor. Avem 40 de hectare de viță-de-vie și producem anual 250.000 de sticle de vin. În total, comercializam 13 soiuri, iar colecția prezenta la bordul AnimaWings se numește Miniatur”, a spus, în aceeași conferință de presă, Betty Darabont, owner al Cramei Darabont.

Pachetele vor putea fi achiziționate începând cu data de 10 decembrie.

Oferta gastronomică asociată noilor pachete all-inclusive a fost dezvoltată în parteneriat cu Chef Alex Petricean, un nume de referință în bucătăria românească reinterpretată în stil modern. Pentru clasele all-inclusive vor fi disponibile două tipuri de meniu pentru mic-dejun, unul cald și unul rece, respectiv cinci tipuri de meniu pentru prânz și cină, concepute pentru a oferi o experiență memorabilă la bord, indiferent de destinație.

„Gustul României, la bordul aeronavelor”

„Cei de la AnimaWings mi-au lansat o misiune ambițioasă: să aduc gustul României la bordul aeronavelor lor. Așa s-au născut noile meniuri inspirate din bucătăria românească modernă, reinterpretate și adaptate condițiilor unice din aviație. Mi-a plăcut ideea lor din prima clipă: să oferim pasagerilor o experiență culinară care să le arate cine suntem, ca români.

Practic, pasagerii pot face cunoștință cu România încă din timpul zborului care îi aduce aici. Gândirea unui meniu pentru avion e o experiență complet diferită de cea din restaurant. A fost nevoie de documentare serioasă – inclusiv câteva zboruri în care am studiat mâncarea de la bord. Mesajul pe care îl transmitem e clar: gust autentic, ușor și totuși consistent, cu o poveste care vorbește despre cine suntem cu adevărat”, a declarat Chef Alex Petricean

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour.