Uită de „superalimentele” scumpe și de dietele restrictive ale celebrităților: anul viitor va fi despre nutriția „low-lift” – simplă, ușor de aplicat și cu beneficii reale pentru sănătate.

Anul 2026 promite să fie despre nutriția „low-lift” – ușoară, fără efort și cu beneficii reale pentru sănătate. Iată, potrivit bbcgoodfood.com, ce cred o serie de nutriționiști despre tendințele alimentare în anul 2026 și beneficiile pentru sănătatea noastră.

Fibrele vor fi în centrul atenției, în 2026

Cel mai discutat termen din nutriție în 2025 a fost sănătatea intestinului, iar piatra de temelie a unui intestin sănătos este fibra alimentară. „În 2026, cred că accentul se va muta de la proteine la fibre. Fibrele au fost mult timp unul dintre cei mai puțin atractivi nutrienți, așa că e grozav că primesc în sfârșit atenția meritată”, spune nutriționista Priya Tew.

O analiză din 2019, publicată în revista The Lancet, a confirmat că un consum mai mare de fibre reduce semnificativ riscul unor boli grave precum bolile de inimă, diabetul de tip 2 și anumite tipuri de cancer. „Fibrele acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice din intestin. Acest proces ajută la scăderea colesterolului LDL («rău»), la stabilizarea glicemiei și la menținerea tranzitului intestinal regulat”, explică Priya.

Doza zilnică recomandată este de aproximativ 30 g pe zi, însă creșterea aportului trebuie făcută treptat. „O creștere bruscă poate duce la balonare, constipație și durere”, avertizează Priya.

Ea recomandă creșteri ușoare, masă cu masă:

Boost de dimineață: adaugă semințe de chia sau semințe de in măcinate în smoothie sau terci

Upgrade la prânz: înlocuiește cerealele rafinate cu o jumătate de cană de linte, fasole neagră sau quinoa

Truc la cină: umple farfuria cu legume fără amidon (broccoli, spanac, sparanghel) plus cereale integrale

Băuturi fără alcool, în tendințe în 2026

„Băuturile fără sau cu puțin alcool vor pune capăt stigmatizării abstinenței”, spune nutritționista Amanda Ursell.

„Există o schimbare clară în direcția eliminării stigmatului asociat cu a nu consuma alcool – cunoscut sub numele de sober shaming – iar băuturile fără alcool vor deveni și mai populare în 2026”, spune Ursell.

Beneficiile renunțării la alcool sunt bine documentate: somn mai bun, mai multă energie, anxietate și tensiune arterială mai scăzute, precum și o talie mai suplă. „Tinerii dau deja exemplu – 59% dintre cei din Generația Z din Marea Britanie, cu vârste peste 18 ani, declară că nu au consumat alcool în ultimele 12 luni”, afirmă Ursell.

Legumele crucifere, pe val în 2026

„Alege verdețurile pentru sănătatea prostatei”, recomandă Ian Marber, terapeut nutritional.

Având în vedere creșterea cazurilor de cancer de prostată, măsurile de prevenție sunt esențiale. Ian consideră legumele crucifere – conopidă, broccoli, varză de Bruxelles, varză, kale – un aliat important în 2026.

Beneficiile provin din compuși precum indol-3-carbinolul și sulforafanul, substanțe vegetale naturale. Cercetările sugerează că acestea pot încetini dezvoltarea cancerului de prostată în stadii incipiente și pot reduce riscul formelor agresive.

Pentru beneficii maxime: gătește-le la vapori, coace conopida sau broccoli ori adaugă verdețuri în wok-uri și salate.

Ai încredere în corpul tău, nu în aplicații de pe internet

În 2026, spune nutriționista Jennifer Low, ne vom îndepărta de tehnologie. „Aplicațiile de numărat calorii sunt adesea inexacte, cresc anxietatea și ne fac să ignorăm semnalele naturale ale corpului”, explică ea.

Capacitatea de a simți foamea și sațietatea se numește interocepție, iar studiile arată că aceasta este asociată cu un comportament alimentar mai sănătos. „Corpurile noastre sunt capabile să facă alegeri bune – trebuie doar să încetinim, să fim atenți și să ne acordăm timp”, afirmă Low.

2026 va fi anul… boabelor

„2026 va fi anul boabelor”, afirmă Lucy Jones, director clinic Oviva. De ce? Pentru că fasolea și leguminoasele se potrivesc perfect cu tendințele actuale: dietă bazată pe plante, sustenabilitate, fibre, sănătatea intestinului și buget redus.

Consumul zilnic a doar 50 g de leguminoase este asociat cu un risc cu 6% mai mic de mortalitate. Totuși, două treimi dintre britanici mănâncă mai puțin de o porție pe săptămână.

Pentru a evita balonarea, clătește bine conservele și începe cu porții mici, crescând treptat cantitatea.

Alimentele bogate în nutrienți, vedetele anului 2026

„În 2026 vom pune accent pe alimente dense nutrițional pentru utilizatorii injecțiilor de slăbit”, spune Bridget Benelam, de la British Nutrition Foundation.

Medicamentele pentru slăbit pot fi eficiente, dar pot duce la carențe nutriționale, dacă alimentația nu este echilibrată. „În 2026, va fi esențial să alegem alimente bogate în nutrienți raportat la calorii”, spune Benelam.

Recomandări:

proteine slabe (pui, pește, fasole, tofu)

cereale integrale

lactate sau alternative fortificate

legume cu frunze verzi

Produse vegetale naturale

Alternativele vegetale mai naturale, preferate în 2026

„În 2026 va avea loc o tranziție către alternative vegetale mai naturale”, afirmă nutriționista Juliette Kellow.

Pe măsură ce dorința de a reduce alimentele ultraprocesate crește, vom vedea o îndepărtare de produsele vegetale care imită carnea și o orientare spre alimente mai naturale: fasole, linte, năut, semințe și nuci.

„Tofu și Quorn (alternative vegetariene la carne – n.r.) sunt procesate, dar rămân opțiuni bune și sănătoase”, spune Kellow. Important este să citim etichetele și să evităm produsele bogate în grăsimi saturate, zahăr și sare, mai ales cele care conțin ulei de cocos.