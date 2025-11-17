Salatele ne scot mereu din încurcătură indiferent de momentul zilei. Dacă le învățăm tipicul va fi simplu să le preparăm inventând rețete care ne plac și pe care le aromatizăm după gust. Nu e musai să căutăm mereu pe net sau în cărți gusturile altora, ci să respectăm „regulile salatei”: legume, proteine și o vinegretă potrivită. Așa că astăzi vom pregăti ceva foarte consistent și nutritiv, dar echilibrat și gustos, utilizând doar câteva ingrediente. Nu vă ascund că este un tip de preparat cu specific mediteraneean pentru că -nu-i așa?- dieta din sud este recomandată de nutriționiști ca fiind ideală pentru o viață echilibrată.

Ingrediente

300-400 de g de linte gata fiertă (din conservă)

240 de g de Rio Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului)

1 sfeclă roșie fiartă sau coaptă

1 lingură de hrean ras

1 legătură de pak choi sau kale sau orice frunze vă plac.

Pentru vinegretă

2-3 linguri de ulei de măsline

Coajă de lime sau lămâie rasă

2 linguri suc de lămâie sau lime

2 linguri oțet de Jerez sau Modena

Mărar sau cepușoară tocată foarte fin

Sare, piper.

Preparare salată caldă de linte, sfeclă și ton

Se încălzește lintea în tigaie cu puțin ulei sau în cuptorul cu microunde 2 minute.

Tăiem sfecla fiartă sau coaptă (curățată de coajă, desigur) în cubulețe și o amestecăm cu hreanul ras (poate fi din cel gata preparat în borcan).

Într-un castron de salată sau o farfurie adâncă facem un pat de frunze, peste care punem lintea caldă.

Adăugăm sfecla aromatizată cu hrean. Apoi deasupra așezăm bucățile de ton.

Punem toate ingredientele pentru vinegretă într-un borcan pe care îl închidem ermetic și după ce agităm bine turnăm totul deasupra salatei, chiar înainte de a o servi.

Poftă bună!