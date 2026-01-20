Expertul în nutriție Pablo Ojeda a răspuns uneia dintre cele mai comune întrebări primite de la pacienți. Oul este un aliment de bază în dietele echilibrate, deoarece furnizează proteine, antioxidanți, vitamine și minerale. Consumul acestuia contribuie la sănătatea ochilor și a sistemului cardiovascular, fiind util și pentru menținerea masei musculare.

Unele studii au asociat în trecut ouăle cu efecte negative din cauza conținutului de colesterol din gălbenuș. Această percepție i-a determinat pe mulți să le excludă din dietă. Ojeda consideră că decizia este o eroare. Specialistul explică faptul că frica de a consuma gălbenuș se bazează pe un mit care privează organismul de un aliment complet, scrie ABC.

Problema reală a colesterolului ridicat nu provine din consumul de ouă. Nivelul acestuia în sânge este influențat de inflamație, stres, lipsa somnului și consumul de alimente ultraprocesate. Ficatul produce 80% din colesterolul din corp, deci compoziția micului dejun are un impact redus.

Gălbenușul conține nutrienți care nu se află în albuș. Acesta oferă grăsimi mononesaturate, omega 3, lecitină și colină. Colina este importantă pentru sănătatea ficatului și a creierului. De asemenea, gălbenușul conține vitaminele A, D, E și K, alături de antioxidanți necesari sistemului imunitar.

Consumul a unu sau două ouă pe zi este sigur pentru persoanele sănătoase. Oul reprezintă un factor de protecție pentru organism, nu un risc.